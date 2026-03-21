﻿美國與以色列 聯軍攻擊伊朗 的「斬首行動」在除去其最高領袖之後，已超過兩個星期。至3月15日為止，美軍基地11人喪生。另外200人受傷，其中10人傷勢嚴重。

在伊朗方面，已經超過千人死於美以聯軍砲火，令人髪指的是美國發射的愛國者飛彈誤擊一個小學，165名無辜學童葬身火海。

這就是戰爭，不分敵我死傷在所難免。當問及這個問題，川普的「戰爭就是會死人」輕描淡寫的一筆帶過，死傷造成的各種慘況似乎與他無關。可以想像：親人目送丈夫、兄弟、子女登機上戰場，回來的卻是一具冰冷的遺體躺在六位扶棺軍士、覆蓋國旗的棺材裡！在俄烏戰爭期間，兩方死傷無數之外，烏克蘭 受傷斷手斷腿的不計其數，必須裝上義肢過其餘生。

戰爭付出的代價不勝枚舉：以加薩走廊為例，在以軍日夜轟炸下，滿目瘡痍如同鬼城，民眾流離失所。目前美伊戰爭由於伊朗封鎖美國及以色列的運油船，以致汽油大漲，股市也動盪不安。戰爭造成財物上的損失以及災區的重建遲早都可以彌補，但是「人命關天」則是一去不復返。一個由父母辛苦養大的孩子被送上前線，打一個毫無意義或是沒有結果的戰爭，白送掉一條命有何道理？

國與國之間的任何爭端，並非訴諸武力才能解決。做決策者必須了解在戰場上失去親人家屬的痛楚。如果自己的子女也被徵召，是否能夠將心比心？需知：戰爭付出最慘痛代價，莫過於失去自己的親人。