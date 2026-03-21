川普變陣 保護航道 劍指中共

伊朗 政局風雲變幻，神權當局以不對稱戰術力圖苟延殘喘。川普終於祭出最後殺手鐧，在剷除伊朗海空及防衛能力後，指揮5000兩棲部隊入主伊朗，駐守哈格島咽喉，打通荷莫茲海峽，保證中東燃油天然氣運輸通道通暢，令印太地區不致斷炊。川普達到降服伊朗最高目標，既摧毀伊朗的核設施，又瓦解邪惡的神權國度。待空襲結束後，伊朗人民再上街頭選擇自己的政府，重建一個自由民主的波斯新世界。

川普、習近平 見面，川普手上的牌多的是。強大的美國軍事力量和科技水平，先抓馬杜洛 ，搞定委內瑞拉。炸平伊朗軍事設施，毀滅其空軍、海軍和防空系統。足以震懾習近平。川普運用301條款，指中共過度產能、強逼勞動和國企商業化干預，足以令川普在經濟談判桌上力逼迫習近平。

美國近期公布中共在陝西及四川核設施詳細資料，秘密軍事情報全在川普掌握中。還有中共領導人及其家屬存於美國天文數字貪汙金額，是中共談判中的軟肋。

中共盼望依期與川普3月底在北京展開會談，還放出友善氣球，要向美國購買600架波音737型航機，按照協定如期如量向美購入大豆，甚至黎智英及黃之峰有釋放的可能等等 。反而美方不慌不忙地表示川普正忙著更重要工作，有意將訪問延遲。

人們注意到國務卿魯比歐曾兩次被中共列入制裁名單，禁止進入中國。現隨川普訪問中國，有違反制裁令之嫌。有人代中共解釋，說被制裁的應該是姓盧名比奧，當時是佛州議員，非此魯也，幼稚得令人發笑。川普大膽邀請中共參與荷莫茲海峽護航，令中共進退兩難，根本沒有膽量接下這燙手山芋。

川普在台灣軍售案中又踩正中共自劃的紅線，放言川習會面後將向台灣出售總值200億美元高端軍事武器，包括愛國者三型地對空導彈。這筆歷來最大一筆軍售，川普視中共紅線為無物，直接踩踏中共。

古巴受盡能源短缺之苦，沒有電力，全國生活陷於混亂回復，只好求教美國，釋放50名政治犯，經濟上開始對外開放，歡迎外資進入古巴。中共沒有能力來幫助這個小老弟，由美國就近處理好了，古巴改朝換代在即。