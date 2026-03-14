川普、習近平行事風格大不同

川普 和習近平是當今世界兩大陣營的領袖，由於出自不同政治制度，所受教育和成長道路不同，形成兩種截然不同的行事風格。

中國共產黨執政理念來自馬克思列寧學說，強調階級鬥爭，以消滅資本主義為最高理想。中共 執政70多年來都循這條路走過來。

過去中共靠地下鬥爭和滲透來瓦解中華民國，黨內要有嚴密的組織紀律，祕密作業，具有高度的排他性，像黑社會般搞祕密運作。建政後最重政權穩定，嚴防外部勢力的涉入，黨內重臣陳雲要求每個權貴後代都有一人出任黨政機關重要幹部，保證黨政治上純潔。習近平就是以習仲勳兒子身分置身儲君行列。

習近平政績乏善可陳，中國夢、人類命運共同體和一帶一路都以爛尾收場。

習近平是文化大革命時代缺乏教養的一代，也沒有在學校好好讀過書，卻繼承共產黨人好勇鬥狠性格。高居要位後要做皇帝，視同袍為家奴，缺乏容人的度量，在黨內搞派系鬥爭，既獨攬大權又嫉妬幹才。

在外交場合習拘謹缺乏自信，沒有了秦剛和貼身翻譯的侍候，看到他的無能，還有翻小本子找答案出醜鏡頭，令人驚詫。身為世界領袖視記者會為畏途，從來未見習獨自接受外國記者提問。

川普口號是令美國再偉大，繼雷根總統勝出冷戰之後，川普正在下一盤消滅中共的大棋。國內重振傳統立國精神，肅清左派自由思想的毒蝕，嚴禁非法移民的進入，保障美國國內安全。國際上提醒歐洲盟國加強自身國防能力，收回巴拿馬運河，捉拿馬杜洛 歸案，搞定委內瑞拉，緝拿墨西哥和哥倫比亞毒販，穩定後花園南美洲。古巴國小勢弱，脫離共黨統治指日可待。神權執政的伊朗在美軍事行動下，摧毀其核設施，令其迅速失去空海控制權，荷莫茲海峽重開在望，石油危機瓦解，全球經濟復甦在望。

川普是個CEO奇才，以商業模式來運作國家，關稅、投資和重振美國工業。開拓太空領域有奇才馬斯克相助，晶片和AI將美國科技水平提高到新層次。

川普總統精力十足，充分利用網路及時發岀最新訊息。記者會經常在白宮和空軍一號上舉行，戰爭部長和參謀長聯席會議主席每天軍事發布會向人民公布政府動向。人民有知情權，身為領袖能夠充分去滿足。

川普本人也是個出色傳媒人，每次發表重要談話都吸人眼球，言之有物，生動活潑。川普擅長掀起高潮，被介紹英雄人物都會親赴現場起身見證，美國男女冠軍冰球隊幾十人列場氣勢逼人，愛國熱情揚溢到至高。

川普在賓州被刺，現場耳朵流血仍然高舉拳頭在星條旗下大喊Fight Fight！作為美國人和愛好民主自由的人們豈能不動容呢！