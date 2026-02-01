戰或談 考驗美伊智慧

美伊 對峙再度走到關鍵的臨界點。美軍在波斯灣重兵集結，川普 公開釋出希望與伊朗 談判達成協議、下通牒最後期限的訊號，但同時威脅不排除發動「下次襲擊將更慘烈」的軍事行動；伊朗也表態願在公平條件下談判，卻強調自己已全面備戰。美伊都在用「戰爭語言」處理這場危機。

美國對伊朗的極限施壓戰略，已形成一套多層次、互為支撐的壓力機制。首先是去核子化的政治大義，川普強調伊朗核威脅，並以軍事部署為後盾，旨在為談判創造迫切感與不對稱優勢。美方已將航艦打擊群等重兵力部署至波灣，並公開表示若談判破局將有嚴重後果。

其次是經濟與外交絞殺，美國長期制裁伊朗，不僅限制核武與飛彈能力，還涉及金融系統與能源出口，直接侵蝕伊朗經濟命脈。一方面試圖逼迫德黑蘭回到談判桌，另一方面意圖削弱其內部承載力，使政權處於壓力中。再者是政權更迭的隱性目標，川普多次表示，希望伊朗「找到新的領袖」、支持國內抗議者反對現有政權。

最後是地緣戰略圍堵，荷莫茲海峽的石油通道控制、阿拉伯盟友的軍事合作、對伊朗革命衛隊的制裁，這些動作不限於核議題，而是企圖將伊朗的戰略影響縮減至最小。美國的軍事集結與言辭威脅，是壓力最大化的策略，是為了讓德黑蘭作出讓步，這而非僅尋求戰爭。

與美方極限施壓相對的是，伊朗身處在三重困局如何理性選擇：

其一是經濟困境與民生崩壞，多年制裁與國內資源分配失衡，使伊朗經濟持續萎縮、通膨嚴重、民不聊生；近期爆發前所未有的大規模抗議已造成嚴重傷亡，社會的不滿遠超過以往。伊朗政府既要對內維持穩定、對外展示強硬，又不能讓局勢失控，是地獄級的高難度。

其二是社會動盪的結構性壓力，反神權抗議浪潮不只針對經濟，還挑戰政治體制。國內壓力加上外部威脅，使伊朗對談判始終抱持矛盾心態。

其三是外部軍事與外交圍堵，伊朗雖表態恢復核子談判，但堅拒飛彈與防禦能力納入談判條件。

伊朗面對美國極限施壓與內部社會危機，最理性的選擇是保有談與不談的彈性，以換取最大的政治與戰略空間。美伊議題也牽動整個中東。以色列的安全焦慮與美國的盟友立場，使華府在核議題上更具急迫感；但以方激進的戰術不能完全代表美方最終方向，川普也公開表態希望避免全面戰爭。

沙烏地阿拉伯、土耳其、卡達均呼籲克制並試圖促成對話。此外，全球能源市場、國際經濟利益、中俄博弈也影響雙方計算。沒人想要全面戰爭，卻都在為最壞情境準備。

美伊當前局面充滿危險的平衡。如何在緩和與施壓間找到出路，考驗各方智慧。

