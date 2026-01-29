賴清德總統應扮制度整合者

近期台美經貿談判、國防特別預算與中央政府總預算，一度陷入僵局，並面臨卡關風險，政治對立升溫，社會氣氛日益緊繃。行政院長卓榮泰 日昨表示，在野黨擋總預算、國防預算，難道未來的台美關稅 談判成果送立院，也要擋嗎？

有人將責任全數推向在野黨，也有人質疑行政部門是否真正願意接受監督。然而，問題的核心從來不在誰輸誰贏，而在憲政體制下，行政與立法能否各就各位、相互成就。

在民主制度中，行政對立法負責，立法監督行政，本是一體兩面的設計。行政權不是不受約束的推進器，立法權也不是全面封鎖的否決器。若任何一方失去平衡，受影響的終究是民生、經濟與國家整體利益。

必須坦率指出，在野黨對多項重大議案採取保留態度，並非憑空而來。過去一年多來，行政與總統權力運作上，確實累積不少爭議。例如「財政收支劃分法」修法完成後，出現行政院長未副署、總統未公布的情形；公教年金「停砍」修法通過，卻在實務執行上出現落差；立法院三讀通過的法律，行政院卻未依法編列相應預算，使法律形同空轉。這些作法，無形中削弱了立法權對行政體系的信任基礎。

在人事權運作上亦然。總統提名人選若引發高度爭議，立法院不同意，本就是制度設計的一部分。近期中選會人選納入在野黨推薦，展現對多元意見的尊重，也提供了朝野互動的正面示例，值得作為後續協商的參考。

在預算議題上，社會更需要回到事實本身。立法院預算中心資料顯示，扣除爭議性新興計畫後，中央政府年度預算實際可動用比例仍逾九成，並非外界渲染的全面癱瘓。朝野對於是否拆案、是否先行動支，固然有歧見，但這些分歧，理應透過協商化解，而非相互貼標籤。

至於台美經貿與關稅談判，更是攸關百工百業與民生經濟的重大議題。先前因資訊不對稱與程序疑慮，引發朝野爭議，但朝野日前已達成共識，將於3月3日邀請行政院長率部會首長赴立法院專案報告，正是制度回到正軌、以協商化解歧見的具體展現。在野黨有責任嚴審內容、把關程序，但也沒有無限期拖延的空間；行政部門則應充分說明、提高透明度，而非要求國會事前「空白背書」。

在此關鍵時刻，總統賴清德 其實可以、也應該扮演化解對立的關鍵角色。憲政體制下，總統不只是政策宣示者，更是制度運作的整合者。若能促成行政部門對爭議法案加強說明、釋疑補正，並具體展現尊重國會監督的作為，朝野之間的對立空間自然會縮小。

台灣此刻需要的，不是政治對撞，而是制度回歸常軌。行政願意放下對立、立法善盡監督，在理性協商中形成最低程度的共識，讓重要預算與經貿議案在充分審查後順利推進，國家才能穩健前行。

民主從來不是零和遊戲。只要各方願意依法而行、回到對話本身，許多看似無解的卡關，其實都能找到出路。這，才是多數人民真正期待看到的政治風景。

（本文取自1月30日聯合報民意論壇，作者為立法院法制局前局長）