大寒中出擊 高市內閣的豪賭

元月20日星期二節氣適逢大寒，就在氣溫步入冰點前的19日傍晚，位於東京永田町的內閣總理官邸人氣鼎沸，日本 第一位女性首相高市早苗 舉行記者會，親自宣布將於23日國會開議當天解散國會，並訂於16天後的2月8日投票。此位就任未滿百日、性情剛烈、對外身段柔軟、行事風格迥異於傳統男性的首相，被視為「右翼先鋒女王」，正自信滿滿地賭上自己的政治前途。

高市解散國會的冠冕堂皇理由是「領導者的責任是向國民提出重要政策，並公開徵求公眾對政策對錯的判斷」，也將此次解散眾議院 後的議員選舉命名為「由我們自己創造未來的選舉」，並呼籲「創造一個眾人皆擁自信、且具光明未來的日本社會」。而在美好願景的文宣之外，其所認知的日本對外關係之威脅壓力來源，就是中國日益增強的軍事實力；高市認為在應對與中國日益緊張的關係時，穩定的政治基礎至關重要，「沒有人民的支持，就無法發展強大的外交和安全保障」。

分析高市的解散國會宣告，第一層講話內容的重點在對內宣傳，如「光明未來」云云，屬表象性的政治語言，重要性甚微。第二層雖看似「附加說明」，卻是重點；所談及的中國威脅與日本如何應對，是日本須發展軍武、強化國力的邏輯與核心思維。

還有一層屬不言而喻，卻是重中之重，即打從心底離不開美國的不安全感與順從，是二戰戰敗後徹底臣服的心態，聽美國命令行事、順美意薅己羊毛、類「斯德哥爾摩症候群」。此等現象也是日本明治維新時期，以福澤諭吉為首的知識人致力弘揚西方文明而推動的「脫亞入歐」；二戰戰敗後，方向改為「脫亞從美」，迷失了身為亞洲人的主體認知至今，屬於後殖民地時代的從屬認同。

日本自民黨內老謀深算、保守型、具實力的各派閥長老政治家大多已退場，即使是扶持高市上位，立場偏右親美的麻生太郎，也被當權的高市掛於黨副總裁之職，擺於「只顧不問」的高位。高市內閣不僅聚集了黨內青壯派的右翼閣員，且離脫了長期合作、宗教性濃厚的公明黨，選擇與右翼政黨日本維新會組成聯合政府；集結右翼不足百日即宣布解散國會，欲利用富國強兵之名與相對激進的政策口號，帶動民粹性高支持率，一舉拿下眾議院穩定過半的議席，為接下來推動修憲、修改安保法等國家根本性變革鋪路。

其針對高漲不歇的物價，一方面提出「負責的積極財政」，一方面又以「免除兩年食品消費稅」賄賂選民；且在預算未審之際喊出「超短期決戰」，期待重新獲得人民授權、藉選後新民意開展積極的財政甚至激烈的安保政策。然而日本並非總統制，而是議會內閣制，高市個人激進作為吸引的高人氣，相對於自民黨遲遲拉抬不起來的支持率，是否能順利轉成執政黨的席位？仍是未知數。

和平日子過久了，人類的野性就又不安分地開始蠢動。備戰離戰爭很近，因為備戰是以戰爭為目的，而非維持和平。戰爭帶來的和平，是破敗與無能為力的悲慘時態。即使明知不用強兵，也有庶民期望的和平途徑與方法，此途卻非「野望政客」的選擇。

（本文取自1月27日聯合報民意論壇，作者為台灣日本綜合研究所所長）