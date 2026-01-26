掌握川習戰略 續謀和平紅利

美國國防部日前公布最新版「國防戰略」報告，承襲去年底公布「國家安全戰略」報告基調，強調貫徹美國優先，在印太地區以實力而非對抗來嚇阻中國，將在第一島鏈建立強有力的「拒止型防禦」以強化「拒止性嚇阻」，但未提台灣；相較於前兩版「國防戰略」，因應中國威脅已非優先要項。

然而，依憑直覺與自我行事的川普 總統，對中國威脅仍有執念，近期在巴拿馬運河、委內瑞拉 軍事行動、意圖強取格陵蘭等爭議上均劍指中國，雙方戰略互疑殊深，未來關稅戰、貿易戰、資源戰、科技戰等霸權戰略競爭，料將持續。中國的「一帶一路」布局在巴拿馬、委內瑞拉等美洲地區受到嚴重衝擊，然而中國迄今僅口頭聲明而無具體行動回應，不免讓人猜疑是否在等待「交易的藝術」或「世界大亂、形勢大好」？

「川帝」與「習皇」均高舉民族主義，醉心於追求軍力擴張，運用以力服人的霸道治世，而非講究以德服人的王道。然而雙方為避免攤牌導致核熱戰，不無可能先妥協密商、劃分勢力範圍，如此崇尚軍力的世界是極度危殆不安的。強權間相互戰略威懾，縱因權力平衡而有和平，也短暫而脆弱；且各國被迫競逐軍備，集體陷入安全困境，並使各國國內及全球經貿成本不斷推升。該如何點醒強權切莫痴求一時的戰爭紅利？遑論中小型國家如何因應強權威脅。

加拿大 總理卡尼日前在瑞士達沃斯世界經濟論壇上演講指出，「川普總統造成全球秩序不可逆轉的『決裂』…歷史弧線並非一定要扭曲為威權及排外主義，它仍可彎向進步與正義…加拿大必須成為一座燈塔—為漂蕩不定的世界建立榜樣」，並敦促其他中等強國與加國共同開闢一條獨立於超級大國的道路，他的演講贏得全場起立鼓掌。誠然，中小型國家面對強權威脅，必須團結聯合行動，「因為我們要嘛上桌用餐，要嘛擺上桌被人吃掉」。

台灣可以成為另一座燈塔—立基於東西方文明交會、與美中有特殊關係、具有現代科技實力等優勢，倡議中道價值，鼓勵各國追求互容互融、共存共榮。

筆者去年初於民意論壇發表〈蠡測川習戰略 謀和平紅利〉一文，呼籲台應增強與友台國家及國際組織交流合作，結合「善意第三方」力量共謀和平紅利。面對當前美中G2共治趨勢，建議進一步籌組「中道第三方聯盟」，旨在以軟實力在美中之間形成「柔性平衡」，發揮護欄作用，敦促雙方進行良性戰略競爭、阻遏雙方以武犯禁，努力化解好戰強權對全球和平發展帶來的威脅。

（本文取自1月27日聯合報民意論壇，作者為前外領人員）