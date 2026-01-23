台灣安全不應由軍火商主導

美國在台協會處長谷立言 22日在國防安全研究院的座談會上，再度強調台灣提高國防支出的必要性。他強調「自由不是免費的」，明確支持賴清德總統將國防支出提升至GDP5%的目標，並稱1.25兆元特別預算「至為關鍵」。這番談話正值立法院在野黨連續封殺軍購特別預算之際，谷立言直率的態度顯然是對台灣政壇發出明確訊號，賴總統昨天也回應，「自由不是免費的」是美國俗諺，請在野黨不要再擋國防特別預算。

這位美方官員的發言頻率與直白程度，近期已超越了傳統外交官的謹慎作風。當立法院多次以程序理由將軍購預算擋在委員會門外時，谷立言不僅公開呼籲審查，甚至表示願意到國會回答立委提問。這種主動介入的姿態，引發了關於外交分際的討論。儘管民眾黨總召黃國昌 強調「我們還沒有僭越到去監督外國行政官員的地步」，但谷立言的積極姿態背後，其實反映了華府 對台灣防衛態度的深切關注。

川普政府上台後，美國外交政策正在經歷顯著轉向。谷立言提到美國「果斷拋棄毫無節制的全球主義」，聚焦於主動外交與強力嚇阻。這種務實路線意味著，美國期待盟友承擔更多自我防衛責任。他以北約成員國、日韓澳等為例，指出這些國家即使面臨經濟壓力，仍大幅增加國防支出。言下之意很清楚，台灣不該成為例外。

台灣當前面臨的困境在於必須同時處理三個層次的挑戰。首先是兩岸溝通管道長期中斷，無法透過對話降低軍事風險；其次是美中戰略競爭加劇，台灣被視為第一島鏈的關鍵節點，承受的壓力與日俱增；第三是在野黨對軍購規模與透明度的質疑，反映了社會對巨額國防支出的疑慮。賴政府選擇全力押注美國，在經濟與安全領域都依賴華府支持，這種單一化的策略是否明智，需要更審慎的評估。

谷立言強調恢復兩岸軍事平衡將使動武不再是選項，創造不受脅迫的對話環境。這個論述聽來合理，但實際上充滿矛盾。如果台灣持續擴大軍購、深化與美國軍事合作，北京如何可能不視為威脅升級？美國一個中國政策向來鼓勵兩岸對話解決分歧，不支持任何一方以武力改變現狀。但當前的軍購路徑，究竟是在降低還是升高兩岸緊張？

台灣確實需要強化自我防衛能力，這點無庸置疑。但國防政策不能只有軍購這一個選項。外交與軍事必須並用，在鞏固台美關係的同時，不能放棄追求兩岸對話與和平的可能性。一個脆弱的台灣固然無法創造對話條件，但一個過度軍事化、與對岸溝通完全斷裂的台灣，同樣無法確保長期安全。美中台三方關係環環相扣，任何一方的角色都至關重要。

在這場軍購盛宴中，台灣不應只是被動的採購者，更要成為主動的戰略規畫者。立法院的監督不該被汙名化，而應被視為民主制度的正常運作。當政府提出如此規模的預算案，理應向人民詳細說明每一筆支出的必要性與效益。若連這點都做不到，卻要仰賴外國官員出面背書，那才真正令人憂心。台灣的安全最終必須由台灣人自己決定，而非由軍火商的商業利益來主導。

