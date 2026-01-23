世界和平 不仰賴個人意志建立

美國成立和平理事會，川普 將任創始主席且擁有獨斷權，可以否決決議、批准議程、邀請成員、解散理事會；卸任總統後可繼續當主席，直到自己辭職並指定繼任者；參加的國家要出資10億美元，可取得永久席位。國際對這項「創意」感到震驚，顯示川普正在拆解美國在二戰後建立的國際體系，繞過聯合國 ，打造一個以他本人為核心的新體系。

聯合國安理會去年11月通過決議，支持設立和平理事會，主要是歡迎美國斡旋加薩 和平計畫。但聯合國不知道的是，加薩和平只是和平理事會任務的一部分，理事會將致力「在受衝突影響或面臨衝突威脅的地區確保永久和平」，這個主旨和聯合國維持國際和平安全的宗旨是重疊的。川普說，和平理事會有可能取代聯合國，可以和聯合國分庭抗禮。

川普一向排斥現有國際組織，在和平理事會簽約同一天，美國又退出WHO，同時還欠了2.6億美元會費。和平理事會是為川普量身打造，但世界和平需要國際共識，不可能透過信賴個人意志的機構來建立；川普廣邀世界各國的英雄帖，但G7大國沒人響應，中國、俄羅斯也不表態。

普亭說，俄羅斯願意加入，但10億美元的永久席位費用，要從被美國及西方國家扣押的俄羅斯資產中撥付。這是高明的反手拍，川普如果接受，等於變相解凍俄羅斯的資產，為制裁開了後門。

川普說他結束了8場無法結束的戰爭，這個話吻合他誇大不實的個性。以加薩和平協議為例，第一階段以色列撤出人口稠密的加薩，哈瑪斯釋放以色列的人質；但第二階段，以色列不允許加薩管理委員會進入加薩，使得加薩家園重建遙遙無期，更談不上治理。原停戰協議讓國際維和部隊進駐加薩，解除哈瑪斯的武裝，到現在哈瑪斯也不願意撤軍，以色列仍然占據加薩一半以上的領土。

川普是國際現實主義者，不是人道主義的和平締造者。從空襲委內瑞拉，活逮馬杜洛總統；要併格陵蘭，弄得歐洲各國和他反目，要以關稅、反脅迫法對付美國；再加上一直要將加拿大變成美國的第51州，加拿大也開始做防禦美國來襲的兵推。這些作為充滿挑釁，沒有和平的訊號。

從大、中型國家都不捧場參與，就可以看出和平理事會不只和川普的作為名實不符，還會壯志未酬、功敗垂成。

（本文取自1月24日聯合報民意論壇，作者為退休媒體工作者）