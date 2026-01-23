我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國防戰略報告首重國土安全 未把中國威脅放第一

挑戰台北101 攀岩高手霍諾德曾在舊金山攀過這些建築

世界和平 不仰賴個人意志建立

楊正（台北市）
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國成立和平理事會，川普將任創始主席且擁有獨斷權，可以否決決議、批准議程、邀請成員、解散理事會；卸任總統後可繼續當主席，直到自己辭職並指定繼任者；參加的國家要出資10億美元，可取得永久席位。國際對這項「創意」感到震驚，顯示川普正在拆解美國在二戰後建立的國際體系，繞過聯合國，打造一個以他本人為核心的新體系。

聯合國安理會去年11月通過決議，支持設立和平理事會，主要是歡迎美國斡旋加薩和平計畫。但聯合國不知道的是，加薩和平只是和平理事會任務的一部分，理事會將致力「在受衝突影響或面臨衝突威脅的地區確保永久和平」，這個主旨和聯合國維持國際和平安全的宗旨是重疊的。川普說，和平理事會有可能取代聯合國，可以和聯合國分庭抗禮。

川普一向排斥現有國際組織，在和平理事會簽約同一天，美國又退出WHO，同時還欠了2.6億美元會費。和平理事會是為川普量身打造，但世界和平需要國際共識，不可能透過信賴個人意志的機構來建立；川普廣邀世界各國的英雄帖，但G7大國沒人響應，中國、俄羅斯也不表態。

普亭說，俄羅斯願意加入，但10億美元的永久席位費用，要從被美國及西方國家扣押的俄羅斯資產中撥付。這是高明的反手拍，川普如果接受，等於變相解凍俄羅斯的資產，為制裁開了後門。

川普說他結束了8場無法結束的戰爭，這個話吻合他誇大不實的個性。以加薩和平協議為例，第一階段以色列撤出人口稠密的加薩，哈瑪斯釋放以色列的人質；但第二階段，以色列不允許加薩管理委員會進入加薩，使得加薩家園重建遙遙無期，更談不上治理。原停戰協議讓國際維和部隊進駐加薩，解除哈瑪斯的武裝，到現在哈瑪斯也不願意撤軍，以色列仍然占據加薩一半以上的領土。

川普是國際現實主義者，不是人道主義的和平締造者。從空襲委內瑞拉，活逮馬杜洛總統；要併格陵蘭，弄得歐洲各國和他反目，要以關稅、反脅迫法對付美國；再加上一直要將加拿大變成美國的第51州，加拿大也開始做防禦美國來襲的兵推。這些作為充滿挑釁，沒有和平的訊號。

從大、中型國家都不捧場參與，就可以看出和平理事會不只和川普的作為名實不符，還會壯志未酬、功敗垂成。

（本文取自1月24日聯合報民意論壇，作者為退休媒體工作者）

川普 加薩 聯合國

上一則

川普挾和平理事會令天下

下一則

台灣安全不應由軍火商主導

延伸閱讀

川普強硬移民政策引反彈 明州爆發大規模示威

川普強硬移民政策引反彈 明州爆發大規模示威
「惡血」荷姆斯拚減刑 請求川普赦免

「惡血」荷姆斯拚減刑 請求川普赦免
卡尼怒懟川普 學者：事關加拿大紅線不能退讓

卡尼怒懟川普 學者：事關加拿大紅線不能退讓
川普宣布推動申辦2035邁阿密世博 以標誌美國復興

川普宣布推動申辦2035邁阿密世博 以標誌美國復興

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／川普宣布不武取格陵蘭、明州反ICE的政黨運作

2026-01-21 14:21

中國經濟2026年將會更困難

2026-01-19 01:00

併吞格陵蘭鬧劇如何演下去 川普一念之間

2026-01-17 01:01

川普爭歷史留名 是美名還是汙名？

2026-01-20 01:00
「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／關稅判決、美打伊朗？明州職業抗議家踢到鐵板

2026-01-14 14:29

看不起弱國 川普只要與強國交易

2026-01-22 01:00

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星