從卡尼訪華到格陵蘭之爭

卡尼 出任加拿大 總理後超速地率領代表團訪問北京求助。正逢馬杜洛夫婦被美國押往紐約受審、伊朗民眾反抗哈米尼神權政府，中共頭焦額爛之時，卡尼自己送上門來，姣婆遇上脂粉客，加中合演一齣反川普 大戲。

加中確認建立新戰略伙伴關係，政治、國家安全、經濟和文化廣泛合作，最觸怒川普的是加方以6.1%低關稅輸入中共4.9萬輛電動汽車，以後還增加到7萬輛。加方向中輸出原油，中方購入木材、礦產、肉類和菜籽油作回敬。最要命的卡尼與中共警察部門簽署合作備忘錄，加國皇家騎警與中共公安部緊密合作，情報共享，範圍涉及網絡、反恐、毒品和有組織犯罪等，讓中共黑手伸入北美重地。

卡尼違反美加墨三方北美自由貿易協定，他忘記了美加百多年友好合作歷史，貿然引狼入室，嚴重威脅美國國土的安全。

美加兩國有條長8891公里世界上最長的邊界，除了應有主要關卡橋梁外，其他絕大部分邊界都是開放式，自由出入。我們在阿拉斯加州旅遊，乘坐巴士沿途不少路段建在加拿大境內，彼此唇齒相依，難分你我。加拿大安大略省建有美、日汽車厰，生產及加工像通用、福特、豐田及本田等品牌車輛，且與美國伊利諾州汽車城互相依賴，零件供應和技術合作非方便。加方汽車運美不需付關稅。

美國商務部立刻宣告不准輸入加拿大中國電動車入境美國。加拿大安大略省省長對卡尼總理進口中共電動車計畫事前一無所知，觸動到安大略省汽車製造業根本利益，馬上表示堅決反對。證明卡尼訪華前未經仔細考慮，在躁動情緒支配下卡尼作出魯莽的政治決定。卡尼允許中國電動車入口，等於在摧毀自己加拿大的汽車製造業，損害加拿大自己利益，後果非常嚴重。

加拿大身旁強大的美國本來是加拿大的靠山，如今變成反對美國民主世界橋頭堡。川普絕不容許卡尼在自己身邊搞破壞，肯定會馬上作出反應，訂出反制卡尼的對策，好戲在後頭。

再看看格陵蘭，主權國家丹麥和歐洲幾個強國均缺乏足夠人力、財力和軍事力量去抗拒中共對此島的野心。沒有美國出頭格陵蘭是保不住的。丹麥暗中已放低身段謀求與川普商議。主權可以商量，亦可共同開發，保證格陵蘭握在美國手中。最理想的還是接受出價，如過往美國購入阿拉斯加一樣，讓川普完成購入格陵蘭大任。

川普對任何重大政治議題從來都是先聲奪人，單刀直入，不留情面，得勢不饒人，憑實力理據得到應有的結果。川普看似是個狂人，但狂得清醒，配合靈活到位的措施，最後完成任務取得成功。川普是上帝派來收拾邪惡核心的領軍人。