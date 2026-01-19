川普強徵格陵蘭稅 政治兒戲化

美國總統川普 宣布，將對8個派兵部署格陵蘭 的北約 成員國加徵10%關稅，直至買下格陵蘭為止。此舉迅速引發歐洲領袖發聲反彈，法國總統馬克宏說，歐洲人應團結回應、維護主權，更提議歐洲採取一系列過去未曾動用過的經濟反制手段。這8個國家也發布聯合聲明說，關稅威脅破壞跨大西洋關係，有導致危險惡化循環的風險；考慮動用「反脅迫工具」，這項工具被譽為是歐盟最強大的「貿易火箭炮」防衛武器；歐盟甚至可以把手上合計高達8兆美元美債與美股「武器化」，減持這些美元資產。

川普說，自2月1日起，丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭與芬蘭輸美商品將課徵10%關稅。他並說，若這些國家持續不讓步，將在6月1日再調高至25%，「直至達成協議、全面且完整收購格陵蘭為止」。這8個國家都是北約成員國。

川普真有夠狠，北約成立77年來，這不是第一次內部國家之間的衝突，卻是第一次內部強烈的兄弟鬩牆；川普早把歐洲各國看成「沒有牙齒的紙老虎」。美國買不成格陵蘭，川普真會派兵強占？真發生川普強占格陵蘭，北約其他國家要怎麼辦？北約第五條寫明，「任一締約國受攻擊，視同所有締約國被攻擊」，這是北約的集體防禦條款，美國強占格陵蘭，北約各成員國要怎麼辦？要一起聯合對抗？川普真要為格陵蘭和北約各國翻臉？川普真把格陵蘭強占了，北約束手無策？形同解體？還是條約如廢紙？名實皆亡。

普亭看了現在川普跟歐洲國家這些過招，心有戚戚焉；他更想知道，川普強占格陵蘭，北約廢了，歐洲還會聯合起來支持烏克蘭跟俄羅斯對幹？他會覺得當初出兵烏克蘭，更有正當性，是師出有名。

川普是不按牌理出牌的總統，強徵歐洲8國10%的「格陵蘭稅」，不只無厘頭，政治兒戲化，只能凸顯川普的霸道蠻橫，和美國的強權欺凌，世局怎可能太平晏好！

（本文取自1月20日聯合報民意論壇，作者為退休公務員）