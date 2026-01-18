美對台軍援劇增的意涵與迷思

美國聯邦眾議院法案通過23億美元軍援台灣，這確實具有象徵性價值，美國國會超乎尋常釋出挺台訊號，展現跨黨派對台海局勢的關注，這對北京構成政治壓力，也增強台灣的國際能見度，並兼具提升軍力強化台灣「拒止／區域阻絕」能力，增加中國武力犯台的代價計算等多重效益；但能否抗衡中國武力威懾？

坦言之，囿於現實動態，兩岸軍力差距仍然顯著，23億美元雖有幫助但難以根本改變軍力差距對比；關鍵在於嚇阻而非對等，台灣防衛戰略自始的核心不是與中國「對等較量」，而是提高武力犯台成本，使北京認為代價過高而怯步，據以爭取時間等待可能的國際介入；抑或維持足夠戰力作為談判籌碼。

然，當前正值台海關係敏感期，美國此舉恐適得其反、徒增戰略風險。美國對台軍援看似支持民主的正義之舉，實則卻足以陷入經典的安全困境；台灣因獲軍援而誤認更安全而降低妥協意願；中國因感到威脅而加強軍備導致台灣更不安全；美國深度捲入又不願承擔最終責任；所有參與國都以自身思維「更努力追求安全」，結果是所有人都更不安全。畢竟，這項緊急軍援決策正全面反映美國國會「對中強硬」的政治需求，而非對台海真實安全態勢的冷靜評估；尤其以美國提供武器但不承諾介入的立場，等於鼓勵台灣承擔其無法承受的風險，這是明擺「代理人困境」的陷阱，過度強調軍售反而暴露美國「不願直接承諾」的虛弱，削弱嚇阻可信度。

烏克蘭 的悲劇正為台灣提供了血淋淋的教材，北約 東擴給予烏克蘭加入的期待，卻在關鍵時刻均以自身利益拒絕直接參戰，促使烏克蘭只能「慢性流血」無法速勝；此類無限戰爭的惡性循環造成：戰事陷入僵局，西方僅提供「足以不輸但不足以贏」的援助，延長了戰爭，卻不改變結局，最大受害者終究是烏克蘭人民。眼看著烏克蘭即將成為廢墟，但華府的戰略分析卻自豪這是「划算的投資」；若以台海情境與烏克蘭做結構性類比，其中，「歷史固有領土、軍力懸殊差距、民主盟國支持但不介入、高度經濟依存度」等相似性，令人不寒而慄！

當前烏克蘭的困境，尤其令人懷疑「不讓台灣落入中國手中」與「不為台灣直接參戰」的矛盾；澤倫斯基 政府選擇了對抗而非妥協，認為西方會直接參戰。結果：原承諾的北約成員資格，現在改成「戰後再說」；原承諾的無限軍援，隨著戰事拉長「不斷削減」；原承諾的領土完整，變成要求談判讓步。看了烏克蘭，台灣若信了「美國必然介入」，可能重蹈烏克蘭覆轍。

烏克蘭的教訓：戰爭不該是唯一選項！戰前的芬蘭模式、奧地利模式及伊斯坦堡談判，都能足以換來停戰並保住更多領土，尤其這些不是「投降」，而是「避免最壞結果的智慧」；為了拒絕成為代理人的戰略自主，當今台灣得認真思考重新定義「對抗」，從軍事領域外找到讓對方「贏了也是輸」的空間；找到創造性解方，使之從「零和對抗」到「雙贏拖延」；歷史一再證明「無法軍事解決的問題，最終必須政治解決」，拖得愈久，代價愈大；務實的智慧是承認這個現實殘酷的真相，而非繼續沉迷於「以武拒統」的危險幻想。

作者為國安局前局長