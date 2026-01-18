台美協議 不能只看關稅

近日台灣與美方達成協議，將台灣輸美商品關稅 從原先的20%，調降至與日本、南韓相同的15%，且不再疊加最惠國稅率，看似爭取到相對有利的談判結果。協議內容同時涵蓋未來台灣企業對美國的大規模直接投資，以及美方在半導體與關鍵科技領域的政策誘因。

從短期來看，這確是台美經貿關係深化、台灣出口競爭力提升的重要進展；但若只停留在關稅數字，恐怕不足以全面評估這項協議對台灣產業與經濟結構的長遠影響。

關稅調降對傳統製造業的助益不容忽視，對工具機、木材、紡織等中下游產業而言，關稅從20%降至15%，確實有助於降低出口成本、穩定訂單與利潤空間。部分業者也坦言，過去在面對東南亞 低價競爭時已逐漸失去關稅優勢，這次調降讓產業界暫時鬆了一口氣。

然而，這份協議的重心並不僅止於傳統產業，而是更深層地聚焦於半導體、人工智慧與高科技產業的投資布局。依協議方向，台灣企業未來將對美國直接投資至少2500億美元，再加上相關信用擔保機制，整體規模達5000億美元。這樣的投資計畫雖有助於強化美國本土供應鏈 與就業，卻也同時對台灣的產業生態提出了值得深思的課題。

在少子化、人口老化與高科技人才供給吃緊的背景下，如此龐大的海外投資，是否對台灣國內的資本配置與人才留任造成排擠效應？研發資源與關鍵人才一旦隨產線長期外移，對產業根基的影響，恐怕難以短期經濟成效來衡量。此外，協議雖替台灣半導體產業在美設廠提供關稅與政策優惠，卻也意味著核心產業對單一市場與政策誘因的依賴程度提高。當產業鏈對外部政策變化的敏感度上升，台灣經濟的自主性與政策彈性勢必面臨更大的考驗。

與美關稅投資協議仍須經立法院審議，社會的不同聲音也尚未消弭。支持者認為談判成果兼顧產業發展與國際布局；質疑者則憂心，過度外移可能削弱本土高薪就業、研發能量、產業完整性。這些分歧，正反映出協議並非單純的「輸贏問題」，而是牽動長期國家發展方向的重要抉擇。

因此，面對橫跨經貿、產業與國家利益的重大協議，社會不宜只剩單一解讀。政策設計與審議過程，應秉持透明原則，並同步提出周全配套；例如建立投資回流與留才機制，確保關鍵研發能量持續留在台灣，同時強化人才培育與薪資結構調整，避免因海外投資擴張而加劇本土缺工與薪資停滯。

這份協議為台灣提供了深度參與全球高科技供應鏈的機會，但也再次提醒我們，在地緣經濟競逐日益激烈的時代，台灣必須在國際合作與策略自主之間取得平衡。這不只是關稅高低的算術題，而是一項攸關產業韌性、經濟安全、社會公平的長期國策。

（本文取自1月19日聯合報民意論壇，作者為立法院法制局前局長）