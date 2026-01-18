我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

台美協議 不能只看關稅

陳清雲（新北市）
聽新聞
test
0:00 /0:00

近日台灣與美方達成協議，將台灣輸美商品關稅從原先的20%，調降至與日本、南韓相同的15%，且不再疊加最惠國稅率，看似爭取到相對有利的談判結果。協議內容同時涵蓋未來台灣企業對美國的大規模直接投資，以及美方在半導體與關鍵科技領域的政策誘因。

從短期來看，這確是台美經貿關係深化、台灣出口競爭力提升的重要進展；但若只停留在關稅數字，恐怕不足以全面評估這項協議對台灣產業與經濟結構的長遠影響。

關稅調降對傳統製造業的助益不容忽視，對工具機、木材、紡織等中下游產業而言，關稅從20%降至15%，確實有助於降低出口成本、穩定訂單與利潤空間。部分業者也坦言，過去在面對東南亞低價競爭時已逐漸失去關稅優勢，這次調降讓產業界暫時鬆了一口氣。

然而，這份協議的重心並不僅止於傳統產業，而是更深層地聚焦於半導體、人工智慧與高科技產業的投資布局。依協議方向，台灣企業未來將對美國直接投資至少2500億美元，再加上相關信用擔保機制，整體規模達5000億美元。這樣的投資計畫雖有助於強化美國本土供應鏈與就業，卻也同時對台灣的產業生態提出了值得深思的課題。

在少子化、人口老化與高科技人才供給吃緊的背景下，如此龐大的海外投資，是否對台灣國內的資本配置與人才留任造成排擠效應？研發資源與關鍵人才一旦隨產線長期外移，對產業根基的影響，恐怕難以短期經濟成效來衡量。此外，協議雖替台灣半導體產業在美設廠提供關稅與政策優惠，卻也意味著核心產業對單一市場與政策誘因的依賴程度提高。當產業鏈對外部政策變化的敏感度上升，台灣經濟的自主性與政策彈性勢必面臨更大的考驗。

與美關稅投資協議仍須經立法院審議，社會的不同聲音也尚未消弭。支持者認為談判成果兼顧產業發展與國際布局；質疑者則憂心，過度外移可能削弱本土高薪就業、研發能量、產業完整性。這些分歧，正反映出協議並非單純的「輸贏問題」，而是牽動長期國家發展方向的重要抉擇。

因此，面對橫跨經貿、產業與國家利益的重大協議，社會不宜只剩單一解讀。政策設計與審議過程，應秉持透明原則，並同步提出周全配套；例如建立投資回流與留才機制，確保關鍵研發能量持續留在台灣，同時強化人才培育與薪資結構調整，避免因海外投資擴張而加劇本土缺工與薪資停滯。

這份協議為台灣提供了深度參與全球高科技供應鏈的機會，但也再次提醒我們，在地緣經濟競逐日益激烈的時代，台灣必須在國際合作與策略自主之間取得平衡。這不只是關稅高低的算術題，而是一項攸關產業韌性、經濟安全、社會公平的長期國策。

（本文取自1月19日聯合報民意論壇，作者為立法院法制局前局長）

關稅 供應鏈 東南亞

上一則

設信用卡利率上限 川普要政策買票

延伸閱讀

川普威脅對歐盟加徵關稅 芬蘭與歐盟領袖同聲反對

川普威脅對歐盟加徵關稅 芬蘭與歐盟領袖同聲反對
歐洲譴責川普用關稅「勒索」 馬克宏擬推反脅迫工具

歐洲譴責川普用關稅「勒索」 馬克宏擬推反脅迫工具
川普揚言課10%關稅 歐洲8國聲明批關稅有損美歐關係

川普揚言課10%關稅 歐洲8國聲明批關稅有損美歐關係
反對美吞格陵蘭 川普：歐洲8國2月起加徵10%關稅 6月再提高

反對美吞格陵蘭 川普：歐洲8國2月起加徵10%關稅 6月再提高

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／關稅判決、美打伊朗？明州職業抗議家踢到鐵板

2026-01-14 14:29

2026最大凶兆 赤裸裸的以強凌弱

2026-01-12 01:00

川普的陽謀：一石多鳥重塑世局

2026-01-13 01:00

川普要併吞格陵蘭 歐洲國家怎麼辦

2026-01-15 01:00

解放軍能效仿美軍 對台實施斬首？

2026-01-14 01:00

併吞格陵蘭鬧劇如何演下去 川普一念之間

2026-01-17 01:01

超人氣

更多 >
5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開
想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺
面簽難約、審查一拖數月 華人：不敢回中國過年

面簽難約、審查一拖數月 華人：不敢回中國過年
狠心父母遺棄 阿拉巴馬州14歲女獨自與7狗生活1年多

狠心父母遺棄 阿拉巴馬州14歲女獨自與7狗生活1年多
吳佩慈生4胎傳賺逾7億美元 揭「紀曉波堅持不娶」豪門操作

吳佩慈生4胎傳賺逾7億美元 揭「紀曉波堅持不娶」豪門操作