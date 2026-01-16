賴政府對美政策走到死角

台美貿易談判達成協議，關稅 從20%降到15%，投資美國總金額5000億美元，232條款享有優惠。

關稅降為台灣和日本、韓國、歐盟稅率相同，立足點平等；另一層意義是，假如日後最高法院判決川普 關稅敗訴，川普可採用貿易法122條款，填補判決後的權力真空，即當美國面臨嚴重的國際收支赤字，總統有權加徵最高15%的臨時關稅，期限150天。也就是，不論川普關稅勝訴或敗訴，根據122條款，關稅15%以下如台日韓歐，都不會重談；但關稅超過15%，如中印瑞加墨越，川普政府會提替代案補強稅收的減少。

川普多次強調，對美貿易出超國都賺美國的錢、占美國的便宜。以各國GDP和被要求對美投資金額做一比較，台日韓2024年的GDP分別為8000億美元（對美投資金額占62.5%）、4兆260億（占13.7%）、1兆7850億（占19.6%）；也就是台灣2300萬人累積的經濟成果，超過6成要奉獻美國，GDP的占比是日本的近5倍、韓國的三倍多，這是不平等協議中最不公平的狀況。

關稅降到15%，對台灣各輸出美國的產業當然重要，但不是最重要；最重要的是232的美國國安條款，針對特定產業課重稅，目前台灣的鋼鋁、銅、汽車零組件、變壓器都已徵收最高50%的關稅，而這次協議中提到的「半導體享最惠國待遇」，範圍僅止於半導體及衍生體，並未包括上述及其他的傳統產業，這是台廠最切身利害、遠大於減少的關稅。

至於對美投資金額5000億，鄭麗君說是「台灣模式」；美國商務部長盧特尼克更說，台灣的半導體供應鏈與產能在川普未來三年的任內，要有40%遷移到美國，台積電 的投資會是「巨大、更龐大」，規模是現在的翻倍，在美國要打造一個半導體園區，「要將半導體產業鏈帶回美國」。

台積電要到美國再增加五座先進製程的晶圓廠，資本支出五座就要1100億美元，加上之前已完成及承諾的投資，以及AI廠商及台積電供應鏈投資，再加上每年大額的軍購、大宗商品、油品，總加起來金額近5000億美元；等於台灣外匯存底6000億美元的83%。

台積電將30多年來在台灣研發，獨步全球的先進製程技術，連同獨特的供應鏈遷移到美國，人才、技術、資金就此一去不復返，勢將掏空台灣科技產業，形成台灣產業的空洞化。台積電從台灣的護國神山，變成美國的護國神山，川普會說「中國有稀土，我有美積電，誰怕誰？」這是非常嚴肅的課題，台灣要如何培養新的、有國際競爭力的產業？

未來台積電可能將在美國發行的ADR撤銷，改為美積電和台積電兩地上市，美積電因沒有地緣政治風險，本益比、股價會比台灣理想；其他的供應鏈也會逐漸將重心從台灣移到美國，也有可能在台灣下市，改在美國上市。台積電的市值占台股44%，再加上多家重量級的供應鏈，確定超過50%，如果都移到美國上市，政府的稅收大受影響；台灣的產業空洞化，股市也會跟著虛空化，新一代的台灣人又要面臨怎樣的國家社會？

賴政府「用投資換豁免、用台積電換減稅、用軍購買安全」，這樣的對美政策，已走到死角，何去何從？

（本文取自1月17日聯合報民意論壇，作者為退休媒體人）