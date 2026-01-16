台對美貿易談判的阿Q式勝利

在行政院宣布台、美貿易談判達標，行政院長卓榮泰盛讚派出團隊「擊出漂亮的全壘打」，台北股市應聲大漲之際，冷靜深思以下各點，實讓人不敢樂觀。

首先，行政院副院長鄭麗君在記者會中表示此次達成兩個最優惠待遇、四項目標。雙方承諾建立雙向投資機制，以所謂「台灣模式」引領業者進軍美國打造產業聚落。但眾所周知，台方係在美方關稅 大棒壓迫下，不得已才屈從上桌談判。根據談判結果，美方對台如何投資，尚屬不明。而台方同意對美投資，則金額巨大。美商務部長盧特尼克甚至狂言：「他們（台灣）必須讓我們的總統開心」。對照台主事者，反將此不平等，說成「順利爭取」、「不是Move，而是Build」。經濟部長龔明鑫形容「撥雲見日、破繭而出」；綠委吳思瑤要在野「恭喜自己的國家」。執政黨上下自我安慰、近乎「阿Ｑ式」的精神勝利態度，如何期待其在溝通過程與後續協定落實階段，捍衛自國尊嚴與權益？

其次，除了國人普遍擔心的產業、人才外移、排擠台灣國內投資、技術機密洩露、影響消費與經濟成長等隱憂外，此番最讓人吃驚的是揭曉台方承諾對美投資金額，竟高達5000億美元，遠超南韓，僅略少於日本。此已引起對比公平與否、以之換取調降豁免關稅是否划算、台廠有無東向意願、銀行放貸能否回收等爭議。這筆支出應不包括對美軍購、大宗商品、天然氣等採購；有無納入台積電 先前答應的擴產，則仍語焉不詳。對此，前政院副院長施俊吉早以臉書預警，並質疑「國家哪來的錢？」上述加總，以台灣一年歲入歲出僅約3兆多台幣估算，日後若不掏空國庫、大幅舉債乃至債留子孫，如何承擔得起？

更覺離譜的是，受制於土地、水電、勞工意識素質、勞動與環保法規等，外人赴美投資原就挑戰重重、成本高昂。魏哲家曾坦言在亞利桑那州蓋廠過程「一把鼻涕、一把眼淚，受盡各種訓練」。韓國現代汽車與LG新能源在喬治亞州合資電池工廠遭美國土安全部移民及海關執法局突襲，更殷鑑不遠。為符公平對等、排除投資障礙、避免台商陷入經營困境，台方原應比照「兩岸投資保障和促進協議」，據理力爭的要求美方事前簽署類似書面協定。

但有報載台方「怕談崩」，竟不敢提出相關要求；此番台美經貿工作小組也僅表示「美方承諾將致力協助台灣企業取得土地、水電、基礎設施、稅務優惠、簽證計畫等必要資源」。試問：若無白紙黑字的雙邊協定作後盾，只憑美方事後片面、空泛的承諾，就連最簡單的避免雙重課稅迄仍懸而未決，加上川普 政策又是出了名的「不確定」，屆時誰來保護在美台商？

最後細思極恐，川普團隊或怕「煮熟的鴨子飛了」，故趕在美最高法院判決確定對等關稅合法性前與台簽約。現階段執政當局高調慶功背後，恐隱藏著美方占盡便宜與台方將承受嚴峻風險。爰上，鑒於台行政部門表現軟弱與交涉「黑箱」，待協議文本送進國會審查時，盼立委諸公能「扮黑臉」，善盡把關職責，以對美爭取到更優惠的讓利條件。

（本文取自1月17日聯合報民意論壇，作者為律師）