我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

每天生吃百隻麵包蟲、蟑螂 芝城男：味道像奶油爆米花

加州旱象解除仍需省水及防火

薛永康╱托倫斯
聽新聞
test
0:00 /0:00

根據1月10日洛杉磯時報報導，氣象局已經公布，今年是加州自2000年以來第一次全境解除旱象，沒有任何地區有反常的乾旱。加州水資源局指出，加州的17個蓄水庫中14 個已有70%蓄水量，加州最近的一次乾旱長達1300 天，從2020年至2023年10月。

慶幸加州解除乾旱，但是氣象學家Swain認為，氣候暖化會造成極端的氣候變化；例如過去的乾旱以及今年反常連日的暴雨，可以解釋極度乾旱造成加州森林大火頻仍，星星之火可燎原。去年初洛杉磯的兩個地區大火毀掉千棟建築，上星期正是大火的一周年。

Swain又謂，美國西岸的氣溫在這個冬天比正常情形高，洛磯山脈（Rocky Mountain)的降雪不足，比正常情形低了很多，融化的雪水流至科羅拉多河（Colorado River）仍然不夠，而這是南加州的主要水源。

氣候研究報告也顯示，極端的乾旱或是暴雨都會造成南加州的森林大火，連續的暴雨會使野草叢生，在乾旱季節成為野火來源。氣象學家Swain謂加州在2026年這個月，包括目前的冬季沒有缺水問題，但是民眾必須要瞭解氣候的變化，以及其不穩定性對加州水源的影響。

筆者仍記得在2023年的乾旱情況，南加各地政府呼籲民眾減少用水，違反者將處以罰金。南加民眾都能合作節省用水，度過缺水難關。需知水的來源有限，只有節約用水，大家才有水用。這不只是關心別人的福祉，也是一個良好的習慣。加州目前的旱象雖然解除，但並不表示可以濫用水來洗地，或把澆花澆草的時間加長等浪費用水。除了節約用水之外，由暴雨造成的草叢蔓生，也需及時處理以避免森林大火，2025年1月的大火記憶猶新，可做見證，應該避免災難重演。

加州 南加 洛杉磯

上一則

從荒謬政府標案 看台灣民主危機

延伸閱讀

美國冬奧滑冰代表隊 加州有4人入選、2人為華裔

美國冬奧滑冰代表隊 加州有4人入選、2人為華裔
波士頓華埠血案30年 FBI懸賞3萬 嫌犯恐藏匿加州等地

波士頓華埠血案30年 FBI懸賞3萬 嫌犯恐藏匿加州等地
百年加州藝術學院即將走入歷史 由范德堡大學接手

百年加州藝術學院即將走入歷史 由范德堡大學接手
超級流感變異病毒襲加州 住院人數創新高

超級流感變異病毒襲加州 住院人數創新高

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／關稅判決、美打伊朗？明州職業抗議家踢到鐵板

2026-01-14 14:29

2026最大凶兆 赤裸裸的以強凌弱

2026-01-12 01:00

川普的陽謀：一石多鳥重塑世局

2026-01-13 01:00

自駕計程車革命 2026真的要來了

2026-01-07 01:00

川普要併吞格陵蘭 歐洲國家怎麼辦

2026-01-15 01:00

解放軍能效仿美軍 對台實施斬首？

2026-01-14 01:00

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議