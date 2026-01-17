加州旱象解除仍需省水及防火

根據1月10日洛杉磯 時報報導，氣象局已經公布，今年是加州 自2000年以來第一次全境解除旱象，沒有任何地區有反常的乾旱。加州水資源局指出，加州的17個蓄水庫中14 個已有70%蓄水量，加州最近的一次乾旱長達1300 天，從2020年至2023年10月。

慶幸加州解除乾旱，但是氣象學家Swain認為，氣候暖化會造成極端的氣候變化；例如過去的乾旱以及今年反常連日的暴雨，可以解釋極度乾旱造成加州森林大火頻仍，星星之火可燎原。去年初洛杉磯的兩個地區大火毀掉千棟建築，上星期正是大火的一周年。

Swain又謂，美國西岸的氣溫在這個冬天比正常情形高，洛磯山脈（Rocky Mountain)的降雪不足，比正常情形低了很多，融化的雪水流至科羅拉多河（Colorado River）仍然不夠，而這是南加 州的主要水源。

氣候研究報告也顯示，極端的乾旱或是暴雨都會造成南加州的森林大火，連續的暴雨會使野草叢生，在乾旱季節成為野火來源。氣象學家Swain謂加州在2026年這個月，包括目前的冬季沒有缺水問題，但是民眾必須要瞭解氣候的變化，以及其不穩定性對加州水源的影響。

筆者仍記得在2023年的乾旱情況，南加各地政府呼籲民眾減少用水，違反者將處以罰金。南加民眾都能合作節省用水，度過缺水難關。需知水的來源有限，只有節約用水，大家才有水用。這不只是關心別人的福祉，也是一個良好的習慣。加州目前的旱象雖然解除，但並不表示可以濫用水來洗地，或把澆花澆草的時間加長等浪費用水。除了節約用水之外，由暴雨造成的草叢蔓生，也需及時處理以避免森林大火，2025年1月的大火記憶猶新，可做見證，應該避免災難重演。