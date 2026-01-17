新墨西哥州托兒免費是睿智之舉

據世界日報報導，新墨西哥州 自去年11月1日起，州內父母無論收入高低，都不必再支付托育費，成為全美第一個提供全面免費托兒服務的州。

民主黨籍州長葛瑞姆宣布，他積極推動這項福利措施，使有子女的家庭每年平均可節省約1萬2000美元 支出。對中高收入家庭而言，1萬2000美元並非太大的問題，但對低收入 家庭卻是一筆沉重的負擔。托兒服務免費，不但能減輕這些占美國多數的低收入家庭的經濟壓力，也能減少精神負擔，使家長們能更安心地工作，提高就業率，為國家和社會創造更多財富。

托兒免費後，大多數家庭，尤其是低收入家庭，都能在孩子滿一、兩歲時就送到托兒所接受照顧。保育工作人員經過專業訓練，能以科學方法教養孩子，使他們不僅能養成良好的品德，也能提升智力，打下勤學向上的良好基礎，未來成為國家與社會的棟樑。

我兩個兒子從兩歲開始就送入政府辦的托兒所和幼兒院培育，直到7歲上小學、13歲上中學，18歲高中畢業，學業表現都十分優秀。上大學時皆被北京大學等知名大學錄取。1983年美中建交後，中國開始向美國派遣留學生，他們兄弟倆都以優秀成績考取赴美留學，獲得學位後留在美國工作、成家立業。

大兒子也傳承家庭做法，將一兒一女在幼兒時期送到托兒所接受良好培育，基礎扎實。兩個孩子在中小學時成績優異，之後分別考上常春藤名校康乃爾大學，以及加州大學 名列前茅的柏克萊大學。大學畢業後，他們分別被所學經濟專業相關的企業聘用，年薪甚至已追上他們工作30多年的父親。反之，我兒子的一些在美國出生的同學朋友，由於沒有接受良好的幼托教育，長大後有的連普通大學都考不上，只能從事體力工作勉強維持生活。

綜上所述，我認為新墨西哥州推行免費托兒服務，是州長葛瑞姆的睿智之舉，有利於培養美國優秀人才，也有助於提高婦女生育率。美國婦女，尤其是白人婦女，不願生孩子，其中一個原因就是托兒費太高。若托兒免費，婦女生育意願自然提高，美國人口也會增加，許多行業就不必過度依靠移民來補充勞力。

遺憾的是，美國50個州中，只有新墨西哥州實行免費托兒服務，部分州甚至不但不免費，費用還極高。例如加州橙縣幼兒院月費約1900美元，一年約2萬2800美元，比新墨西哥州一年托育費高出1萬800美元，一般低收入家庭根本負擔不起。

因此，希望其他州能向新墨西哥州學習效法。經濟條件好的州可直接推行免費托兒，經濟較弱的州可以先降低收費，逐步邁向全面免費。聯邦政府也應像對老人醫療（白卡）那樣提供補助，逐步提高幼托覆蓋率，讓美國嬰幼兒健康成長，德智體全面發展，孕育更多美國本土優秀人才。如此，川普總統第一任期提出的「讓美國再次偉大」的目標，或許才真正有可能實現。