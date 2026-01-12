川普「唐羅主義」的西半球豪賭

川普 的白宮副幕僚長兼國土安全顧問米勒日前接受CNN專訪，直言「我們活在一個真實世界裡，是一個由實力、武力、權力界定如何統治的世界，這是自古以來的世界鐵律」，為「唐羅主義」即川普版本的「新門羅主義」作出最赤裸註解。美軍對委內瑞拉發動突襲，不僅撼動馬杜洛政權，更敲響二戰後國際秩序的警鐘。

米勒口中的「鐵律」在人類歷史長河中固然不假，但二戰後的國際體系正是為了摒棄這種弱肉強食的叢林法則而建立。如今川普團隊似乎決意從規則的維護者，轉身成為規則的破壞者，擁抱「強權即公理」。川普對格陵蘭 的覬覦並非出自經濟考量，畢竟丹麥 每年需補貼該島6億美元；他看中的是隨著極地冰蓋融化而浮現的絕對戰略價值，包括控制格陵蘭—冰島—英國通道的水下態勢感知、監視俄羅斯潛艦進入北大西洋通道，以及掌握北極新興貿易航線。然而，美國早在1951年即與丹麥簽訂「接受防禦任何針對格陵蘭島襲擊的法定義務」並保持良好合作，若川普執意要透過購買或施壓來擁有格陵蘭，不僅多此一舉，更可能導致北約體系瓦解。

對台灣與印太地區而言，「唐羅主義」最深遠的影響在於向北京和莫斯科傳遞危險訊號。如果美國可在西半球肆意遂行單邊主義，將拉丁美洲與北極視為自家後院而無視盟友主權，那麼中國在台海、南海的灰色地帶行動，以及俄羅斯侵略烏克蘭，都將獲得某種程度的「大國勢力範圍」合法化。當美國將戰略重心聚焦委內瑞拉與格陵蘭時，美國對中國的關注似乎正在降低，美中關係正滑向大國瓜分勢力範圍的G2格局，對處於地緣政治前端的台灣而言絕非好消息。

面對川普將目光轉向格陵蘭，任何指望川普轉彎、在關鍵時刻退讓的想法不切實際；丹麥不能用實質讓步來換取程序承諾，也不能指望透過犧牲部分利益達成最終協議。任何片面讓步，無論是開採權或擴大軍事基地都不會滿足川普的胃口，反而會被視為軟弱，鼓勵他提出更多更荒謬的要求。因此，面對格陵蘭危機，歐盟應尋求與丹麥及格陵蘭達成協議，象徵性派遣軍隊協防格陵蘭；這並非為了與美軍交火，而是建立川普若想「強行接管」，就必須面對「俘虜盟軍」的巨大政治代價。美國國會很難批准這種導致北約崩潰、讓美國陷入孤立，並讓中俄漁翁得利的軍事冒險。

歸根究底，真正的強大並非來自掠奪盟友領土；若美國繼續沉迷於米勒口中的實力與武力，忽視讓美國強大的法治與聯盟體系，那麼「這股力量」終將從指尖流逝而落入競爭對手手中。川普這場「唐羅主義」的西半球豪賭，賭上的不只是格陵蘭歸屬，更是西方民主陣營的團結與國際秩序的存亡。

（本文取自1月13日聯合報民意論壇，作者為中華經濟研究院輔佐研究員）