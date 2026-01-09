台灣生存安全 不能靠外包與軍購

最近花蓮外海F–16V失事不幸事件，引發眾多討論：F–16V的所謂中壽期改進，只更新了10%；很多系統先進防撞／地形警告軟體是否完備；高寒、高G飛行下的完整生理防護整備是否足夠；軟體認證與資料鏈整合進度慢；台灣付了錢，美方卻還有近200億美元軍品沒有完全交付，使得台灣安全防衛出現嚴重空窗與缺口…

為何交付延後？從美國各方討論發現原因很多，最主因是美國的軍售 都為美國的戰略服務。面對傾向台獨的賴清德政府，美國刻意避免給台灣過強的進攻性或政治錯誤訊號。美國對台軍售，向來有1條從未明說但實際存在的紅線：防衛可以，但不能讓台灣具備主動改變現狀的信心。因此，漸進交付、能力拆分、延後關鍵整合就是正常。依華府 的語言，這叫防衛足夠，但不至於誘發政治冒進。其次，美國的軍火業面對需求優先（美軍換裝→以色列→北約→其它更重要盟友需要），台灣永遠排不在前面順位。而當前華府主流判斷是：中共 是否動武，取決於中共內部政治、經濟壓力、國際時機，而不是台灣的防衛空窗。這就是目前台海地緣政治風險最有爭議的部分，因為戰爭從來不是仔細規畫的結果，常是誤判的誘發。

在美國內部的政策與學術討論中，鮮少有人公開指控美國「刻意誘發戰爭」。然而，這並不代表對政策後果沒有嚴肅反省。

來自不同背景的美國重量級人物，包括前白宮高級顧問、政治評論家布坎南（Patrick J. Buchanan）；普林斯頓大學與紐約大學俄羅斯權威已故學者史蒂芬．柯恩；哥倫比亞大學教授、知名經濟學家傑佛瑞．薩克斯；以及美國退役上校、前國防部高級顧問道格拉斯．麥格雷戈，他們在核心判斷上呈現出高度一致：戰爭並非被設計出來，而是在可預見風險下被容忍、甚至被接受的政策結果。

布坎南與柯恩就曾批評，美國決策圈長期清楚對手的安全紅線與可能反應，卻仍選擇推進高度刺激性的戰略與同盟布局，並低估誤判累積的危險性；薩克斯教授更明確地將戰爭歸因於政策選擇本身，強調衝突原本可以避免。

在軍事專家圈內，麥格雷戈則一再批評，美國正將部分盟友推向前線，承擔主要風險，而自身保留政治與軍事彈性。這種作法未必出於惡意，但在實務上卻可能把戰爭成本轉嫁給盟友，放大誤判的後果。

面對這麼多軍購延宕交付爭議，賴總統還要再提出1.25兆台幣軍購特別預算，民進黨政府最需要認清的是台灣的生存安全不能靠外包，不能靠軍購，更不能完全寄託在外部勢力的策略考量與判斷，這絕對是危險的。應知台海和平的最大保障，是兩岸同屬中華民族，應以協商代替對抗，用交流促進情誼，功能性合作連結兩岸人民福祉。這份同胞親善感情，才是台灣民眾安全福祉的依靠。

（本文取自1月10日聯合報民意論壇，作者為前立法委員、兩岸發展研究基金會董事長）