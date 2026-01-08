我的頻道

江西19歲男困柬埔寨 與母視頻按酒窩暗示「救我」

與夫同台熱舞被酸「體態像大媽」 女藝人高EQ回擊

台國防論述…軍購等於安全 怎一再被打臉

白宗祐（台中市）
空軍F–16V飛官辛柏毅於夜間訓練中失聯。然而，隨著國防部逐步說明事故背景，真正令人不安的，已不只是單一技術故障，而是一連串顯示出防護體系多點失守的現實。

根據公開資訊，事故涉及模組化任務電腦（MMC）異常，導致飛行姿態資訊無法正常顯示；自動防撞地系統尚未完成部署；而攸關落海後生存時間的防寒飛行衣，也未能全面到位。從座艙系統、飛行安全機制，到個人生存裝備，幾乎每一道原本用來降低風險的防線，都同時出現缺口。

在這樣的條件下，事故已難被簡化為「單一裝備延宕」或「個別技術失靈」。它反映的是一個更深層的制度性問題：當高度複雜的作戰平台持續投入高風險訓練時，安全究竟是來自於「已通過的軍購」，還是必須建立在「已完成的部署」之上？

近年國防論述中，常見把「軍購」與「安全」畫上等號的說法，甚至逐漸形成一種不易被質疑的默契。然而，預算通過僅意味行政程序完成；系統是否到位、整合是否完成、實際可用性是否經得起驗證，才是安全得以成立的關鍵。如果裝備仍處於「尚未完成部署」、「尚未獲得」的階段，軍購就無法自動轉化為風險的降低。

因此，問題核心不在國防預算，而在制度是否允許社會清楚掌握：哪些系統已完成部署？哪些仍處於過渡狀態？哪些關鍵風險，仍實際由第一線人員自行承擔？畢竟，過去已編列並核定的裝備項目，從新式戰機到攸關生存的個人防護裝備，至今仍陸續出現交付與整合落差，這本身就再次證明，預算通過與安全到位之間，從來不存在必然的等號。

（本文取自1月9日聯合報民意論壇，作者為資產管理員）

