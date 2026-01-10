讀台灣音樂家蕭泰然傳記

文化醫師林衡哲的望春風出版社在2021年出版台灣著名音樂家蕭泰然的傳記。

蕭泰然在1938年生於台灣高雄，父母親是虔誠的基督徒及音樂家，養成蕭泰然對音樂的嗜好及基督教的信仰。

他在台南長榮中學畢業後，到師大音樂系就讀，然後到日本武藏野音樂大學深造。後來又到洛杉磯加州 州立大學進修作曲碩士。他在不斷學習的過程中，也產生不少精彩的作品。包含小提琴協奏曲、大提琴協奏曲、C小調鋼琴協奏曲及1947序曲。

蕭泰然一生有許多知己及好友，南加名人許文龍是他的貴人。許常年資助蕭泰然，使他無後顧之憂，專心在音樂世界裡發光發熱。

由於他的作品宣揚台灣意識，他被列入黑名單，1977年不得不避居美國，依靠亞特蘭大 妹妹妹夫家。1978年搬到洛杉磯，成為許文龍鄰居。蕭在1995年回到台灣，住在淡水過著看海的日子，但他依然活躍於台灣音樂界。

1993年蕭泰然因大動脈剝離症，在洛杉磯聖文森醫院開刀10小時，才從鬼門關回來。2001年他又開刀補救腹腔大動脈。2002年他頸部血管破裂，造成腦部及視神經的傷害。2003年他得了SARS。在2013年回美前，診斷得了末期鼻咽癌。蕭泰然在中年以後，身體狀況逐漸走下坡。

回洛杉磯兩年後，蕭泰然在2015年2月24日因心臟衰竭及肺炎併發症蒙主竉召，享年77歲。太太及三個孩子都在身旁。

蕭泰然在音樂界的成就已是世界級的，得獎無數。包括台美基金會人文科學獎、金曲獎、最佳作曲人獎、國家文藝獎、吳三連獎及傑出教育貢獻獎等。

蕭泰然的可貴在於他能突破傳統，成為台灣浪漫派音樂的鼻祖。由於他的台灣情結，他的音樂有濃厚的台灣鄉土味道。受到廣大海外台灣同鄉的喜好，緩解他們對台灣的思鄉情切。比如他編曲的黃昏的故鄉、出外人等。