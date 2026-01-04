民進黨台獨執念 引火燒身

新年伊始，民進黨 賴系立委林宜瑾領銜提案修正兩岸人民關係條例，要將法律名稱改為「台灣與中華人 民共和國人民關係條例」，並刪除現行條文中「國家統一前」及以「地區」相稱兩岸領土的用語，獲民進黨跨派系超過20位綠委連署。

一個月前，賴總統曾公開表示「留著中華民國 有助團結台灣社會，因為這個名字寫在憲法裡」，且「台灣是主權獨立國家，沒有另行宣布台灣獨立的必要」。賴總統的「不改國號說」看似迷途知返，其實不過是偷渡「務實台獨」路線，因為賴總統清楚宣布（法理）台獨意味著戰爭。前總統陳水扁曾言「台獨做不到就是做不到」，只好寄生在中華民國招牌下搞務實台獨。民進黨從「台獨黨綱」到「台灣前途決議文」，矢志不渝地設想如何掏空中華民國、置入台獨內涵。

賴總統為了反中，佯稱沒有看到前總統馬英九執政時期的兩岸和平紅利；反觀民進黨執政9年多來丟了10個邦交國、WHA和ICAO也不得其門而入，就連在野時批判的「糖衣毒藥」ECFA也不敢主動中斷；而台方更失去了海峽中線的安全緩衝空間，如今連領海都岌岌可危。民進黨政府卻加速鞏固台獨基本盤，堅持對抗、放棄對話，完全不顧多數民意其實是希望避戰及維持現狀。

筆者認為，避戰與維持現狀之法，即遵守中華民國憲法及兩岸人民關係條例；在國家統一前定位兩岸為「一國（中華民國）兩區」；在「一中各表」基礎上，既能確保台方主體性又能與中共對話交流，才是解決兩岸僵局、恢復台海和平穩定的良方。民進黨立委明知兩國論牴觸中華民國憲法、是踩紅線的行為，卻為實現賴總統務實台獨主張，在不修憲的情況下偷換概念、玩文字遊戲，從「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」到「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，不斷違憲而扭曲台灣現行法規對兩岸關係的定位，可能導致兩岸戰爭風險遽升。

面對中共武力威脅，捍衛中華民國主權及民主自由體制是台灣人民最大共識，然而賴政府卻屢屢打著強化國安及國防的旗號，只為轉移執政不力的焦點。賴總統囿於台獨執念，從未真心服膺中華民國憲法，就任總統後不斷宣揚新兩國論、藐視國會代表的多數民意、與卓揆聯手上演不副署或不執行法律的毀憲亂劇，賴卓體制下的綠色獨裁正在摧毀台灣民主法治及兩岸和平。

去年4月，台駐美代表俞大㵢接受美媒訪問時曾稱，兩岸若爆發戰爭「台灣會自己滅火」；如今民進黨政府為了私利引火燒身，卻情勒全民「同島一命」，有如此偏執的領導者，讓台灣在2026年開局即蒙上陰影。

（本文取自1月5日聯合報民意論壇，作者為文字工作者）