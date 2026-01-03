期望2026年天下太平

這是個動盪的時代。這個世界充滿欺騙、恐嚇、搶劫、暴力還有屠殺，我們必須學會容忍及寬恕，但是必須有不能跨越的紅線，否則叢林法則將造成弱肉強食，這個世界將永無寧日。

在2026年初，我們希望全世界及人類能回歸理性，學會和他人和平共存。人類必須覺醒，世界大同才是我們的最終目的。

俄羅斯和烏克蘭 的戰爭應該停了，因為三年多來，它已造成數十萬人死亡，及數百萬人的流離失所。川普 總統已盡了全力，似乎柳暗花明又一村。然而距離最終停火及和平仍遙遙無期，原因是只有普亭和澤倫斯基在做最後決定。如果烏克蘭舉行全民公投及總統重選，讓全體人民決定國家的將來，才是達到最終和平的根本之道，聯合國及川普總統可以促成落實這個方案。

以巴戰爭雖已停火，仍然像暫時平靜的活火山，隨時會爆發。領土的紛爭是最重要的導火線，這是個目前無解的難題。川普總統對諾貝爾和平獎有旺盛的企圖心，如果他能緩和對猶太人的偏愛，他應有能力解開這個死結。

現在中國和日本 的關係，因為日本首相高市早苗的一句有關台灣的話，鬧得不可開交。這是一個大國領袖就敏感的地緣政治議題發言，必須慎之又的最佳案例，這個結必須由她本人才能解。由於她的談話，造成日本經濟重大的損失，一個政治人物應以經濟民生為最重要議題，她卻捨本而執意追求個人幻想，非常可惜。

川普總統的全球關稅政策，弄得全世界各國雞飛狗跳。美國國內物價也普遍上漲，除了富裕人家，如川普家族，一般中下階層的人民都叫苦連天。如果讓美國再度偉大，其他國家或甚至美國人民生活卻有苦感，這樣的偉大，其目的為何。

我們希望在2026年，世界的難題，都能靠這幾個領導人，發揮智慧及有效的行動來解決，則全球人民幸甚。