台管制赴中 掩護箝制思想之實

李坤隆（高雄市）

台灣近日行政院會通過「兩岸人民關係條例」修正草案，屆時公務員、立委赴陸將採「全面許可制」，這樣的政策當然引起基層公務員反彈，畢竟超過九成的公務員根本不涉及機敏業務，卻要被限制行動的自由。更何況，大部分赴陸的多只是單純探親或旅遊，卻在兩岸關係不斷惡化的情況下，讓所有的交流都被政治化，讓人難以接受。

進一步看，在民進黨的認知中，大陸本來就是敵對勢力，所以會盡其可能的阻止兩岸的交流，如今從公務人員下手只是開端，也可能只是一種煙霧彈。最終，要箝制民眾對於兩岸交流、或對大陸的任何思想恐怕才是重點。畢竟要嚴防敵對勢力的侵擾，從上游阻絕才是根本之道。

陸委會的作法可能只會適得其反，因為民眾對於兩岸關係的基本想法是希望維持現狀；如果政治力量刻意介入，即使表面上說得華麗，最後還是會引發民意的反彈。因為兩岸民間的交流是一種無法抵擋的趨勢，政治力的介入只會凸顯政策的不當。

此外，若是這股不交流的趨勢愈來愈明顯，台灣人民將感受到對岸的擾台攻勢也會愈來愈增加，那種不安全感也會日益浮現，連帶對台灣政府的不信任感也會持續提升。這無助於國內的和諧，這樣的趨勢才是台灣人民所憂心、而且是政府最需要關注的。

台灣最珍貴的是民主與自由，而思想與行動的自由，是所有主政者最需要維護的。如今，從政府對公務員赴陸的管制作為，不得不讓我們感到憂心：一旦這些政治性作為無法達到既定的目標，往後再祭出更激進的做法，那是台灣民眾可以接受的嗎？

（本文取自12月28日聯合報民意論壇，作者為大學教師）

民進黨

