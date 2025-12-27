我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

「川普級戰艦」是現代版「大和號」？挨批面子工程、恐成活靶

大法官應對擁槍權釋憲

呂立祺╱洛衫磯

2025即將結束，再次探討人民的擁槍權。最近引起關注的槍擊案有布朗大學、保守派青年領袖柯克（Charlie Kirk），以及國民兵在華府出勤時被槍擊等。川普總統在12月15日簽署行政命令，將芬太尼列為「大規模的殺傷性武器」；毒品尚且如此， 槍枝豈可氾濫。

筆者曾多次為文呼籲保險公司介入參與審查擁槍者的資格，就如同車輛保險根據車種及駕駛紀錄訂有不同程度的保險，各型槍枝也可以有保險，保障受害人的生命權。但這樣的思維有一定的難度，目前的槍擊案仍停留在懲兇、譴責及降半旗等層級。

大法官即將對憲法第14修正案舉行聽證。第14修正案（1868年通過）第1節規定：「所有在美國出生或歸化的人，且受其管轄者，為美國公民。」據分析，大法官的聽證很可能對有無「管轄權」進行解析，旨在審理2025年初總統川普的行政命令，聲稱第14修正案的「受其管轄」條款不包括非法移民子女。 但多數法律專家不同意這項說法。如果飛上天空的航空器在美國領域內，政府都有管轄權；如今在領土內出生的嬰兒，卻意圖主張沒有管轄權， 自我矮化，令人費解，很想看大法官如何拆招。

如果大法官能釋憲第14號修正案的出生公民權，希望大法官也能釋憲第二修正案的擁槍權。第二修正案（1791年通過）規定：「一個管理良好的民兵，對自由州的治安是必要的，（因此）人民持有和攜帶武器的權利不得侵犯。」這條款原本在確保州民兵對抗聯邦暴政，但現代解釋已擴及個人擁槍權。

從宏觀角度看，大法官的釋憲反映憲法的彈性與僵硬：它應允許適應時代，但防止衝動改變。出生公民權的辯論多關移民與公平；擁槍權則涉公共安全與個人自由。第14修正案，此不贅述；第二修正案的擁槍權，原始目的包括：自衛、抗暴政是一種地方民兵體系，核心價值乃是「個人自衛vs.公共安全的張力」，其行使方式直接影響他人生命安全，何況槍枝武器的殺傷力，已與制憲時代完全不同。

我們沒有理由把擁槍權視為不可評估的神聖禁區。第二修正案的文字也應回到憲法原旨，一個管理良好的民兵，才能持有武器；民兵是人民，人民並不等同是民兵。大法官的釋憲也應從這個角度來理解立憲者的原意。在今日法治社會，大家理解權利不是絕對的，必須與公共利益、他人權利權衡。

希望第二修正案的擁槍權有機會進入大法官的聽證議程，凸顯美國憲法精神與時俱進，人民有免於槍擊恐懼的自由。 

大法官 保險 槍擊

上一則

台憲法法庭譴責五大法官外 更需程序救濟

下一則

平安夜 世界並不平靜

延伸閱讀

彈劾總統案 在野邀賴清德明年1月21日赴立院說明

彈劾總統案 在野邀賴清德明年1月21日赴立院說明
新聞評論／總統衝撞憲制 權力分立傾頹

新聞評論／總統衝撞憲制 權力分立傾頹
新聞評論／中選會人事能讓 別以為大法官也行

新聞評論／中選會人事能讓 別以為大法官也行
川普挫敗…最高院暫阻國民兵駐芝加哥 恐影響其他城市部署

川普挫敗…最高院暫阻國民兵駐芝加哥 恐影響其他城市部署

熱門新聞

好萊塢著名導演雷納(左一)一家人，攝於2025年9月，右三為其子尼克。(美聯社)

導演家庭悲劇 染毒社會說不出的痛

2025-12-20 13:50
「一洲焦點」談今年重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／2025大事：川普就任的這一年

2025-12-24 14:17

范斯將謀總統大位 川普心情尷尬

2025-12-25 01:00

川普自誇成就 但明年可能會更糟

2025-12-22 01:00

中日關係緊繃 北京報復自傷國人

2025-12-24 01:00
「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／好萊塢喜劇變悲劇、川普今晚要宣布的事

2025-12-17 14:21

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則