大法官應對擁槍權釋憲

2025即將結束，再次探討人民的擁槍權。最近引起關注的槍擊 案有布朗大學、保守派青年領袖柯克（Charlie Kirk），以及國民兵在華府出勤時被槍擊等。川普總統在12月15日簽署行政命令，將芬太尼列為「大規模的殺傷性武器」；毒品尚且如此， 槍枝豈可氾濫。

筆者曾多次為文呼籲保險 公司介入參與審查擁槍者的資格，就如同車輛保險根據車種及駕駛紀錄訂有不同程度的保險，各型槍枝也可以有保險，保障受害人的生命權。但這樣的思維有一定的難度，目前的槍擊案仍停留在懲兇、譴責及降半旗等層級。

大法官 即將對憲法第14修正案舉行聽證。第14修正案（1868年通過）第1節規定：「所有在美國出生或歸化的人，且受其管轄者，為美國公民。」據分析，大法官的聽證很可能對有無「管轄權」進行解析，旨在審理2025年初總統川普的行政命令，聲稱第14修正案的「受其管轄」條款不包括非法移民子女。 但多數法律專家不同意這項說法。如果飛上天空的航空器在美國領域內，政府都有管轄權；如今在領土內出生的嬰兒，卻意圖主張沒有管轄權， 自我矮化，令人費解，很想看大法官如何拆招。

如果大法官能釋憲第14號修正案的出生公民權，希望大法官也能釋憲第二修正案的擁槍權。第二修正案（1791年通過）規定：「一個管理良好的民兵，對自由州的治安是必要的，（因此）人民持有和攜帶武器的權利不得侵犯。」這條款原本在確保州民兵對抗聯邦暴政，但現代解釋已擴及個人擁槍權。

從宏觀角度看，大法官的釋憲反映憲法的彈性與僵硬：它應允許適應時代，但防止衝動改變。出生公民權的辯論多關移民與公平；擁槍權則涉公共安全與個人自由。第14修正案，此不贅述；第二修正案的擁槍權，原始目的包括：自衛、抗暴政是一種地方民兵體系，核心價值乃是「個人自衛vs.公共安全的張力」，其行使方式直接影響他人生命安全，何況槍枝武器的殺傷力，已與制憲時代完全不同。

我們沒有理由把擁槍權視為不可評估的神聖禁區。第二修正案的文字也應回到憲法原旨，一個管理良好的民兵，才能持有武器；民兵是人民，人民並不等同是民兵。大法官的釋憲也應從這個角度來理解立憲者的原意。在今日法治社會，大家理解權利不是絕對的，必須與公共利益、他人權利權衡。

希望第二修正案的擁槍權有機會進入大法官的聽證議程，凸顯美國憲法精神與時俱進，人民有免於槍擊恐懼的自由。