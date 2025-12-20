我的頻道

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

北車殺人案張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死

學習澳洲16歲以下社媒禁令

薛永康／托倫斯
根據世界日報，澳洲從12月10日起，禁止16歲以下青少年使用社群媒體，這項獨步全球的措施，目的在協助青少年擺脫被社群媒體的依賴並保護幼童不受社群平台造成的傷害。社群媒體的影音或直播平台需要移除未滿16歲的用戶，違反者將面臨3200萬美元的巨額罰款。

在日前的「60分鐘」節目中專訪一對失去女兒的夫婦，他們可愛的10多歲女兒私下與一個人工智能的社群媒體長期溝通，結果在家裡自殺，這個人工智能的機器人沒有阻止她走上絕路。這種例子比比皆是，除了造成青少年自殺之外，教導不顧生命冒險的動作以創造紀錄，摔傷或是淹死時有所聞。最惡劣的是傳播色情、暴力以及教導不當行為。

在加州，有些中小學已經規定學生在步入教室前需要「繳械」；把手機鎖在locker裡，在放學時取回。筆著認為這是一個好的開始，讓學生可以專心上課，但是無法阻止學生不在校內時不當的使用社群媒體。

當然，也不乏一些父母了解社群媒體的危害，在家控制子女的使用。但是如上述「60分鐘」的悲劇則是防不勝防。筆者認為：唯一的辦法就是學習澳洲立法，促使社群媒體除去16歲以下的青少年客戶，完全杜絕接觸社群媒體以保護他們的身心健康，同時也可促使他們專心學業，獲得步入社會後需要的謀生技能。

