美不怕中組稀有金屬聯盟？

楊正（台北市）
川普政府號召星、澳、日、韓、以色列組成「矽土和平聯盟」，主要為了反制中國對稀土的壟斷掌控，並壓制中國AI和科技中心。這個聯盟希望打造安全繁榮，以創新驅動的矽供應鏈；領域涵括稀土、半導體先進製程、AI基礎措施。

這個聯盟讓人憬然，國家競爭已從過去的槍砲、貿易、科技，到現在的資源戰。只是此「矽土和平」聯盟，組成國之中真正產製稀土的，除了美澳日有小量且自給不足，其餘國家都沒有；少數產量的國家結盟，無非是「彼此有共識、相互來取暖」，難有實質功能，反而觸動中國召集相近國家成立「稀有金屬聯盟」。

稀土產製源自美國，後因提煉過程汙染高、不環保，遂將它淘汰。中國接過手來，配合自己和進口的稀土，持之以恆精益求精；現今全球稀土，中國產能占7成 ，精煉型稀土更占九成以上。美國7成、每年6000噸以上的稀土從中國進口，現責成MP公司擴展精煉型稀土，量產需5年以上；川普卸任時，應可看到美國稀土量產的眉目，但全貌還沒出來。

稀土有17種不同的稀有金屬元素，是軍工、高科技產業不可或缺的元素，被美國國防部列為重大戰略物質；今年中美貿易戰打得火熱時，中國對釤、銩等12種重稀土金屬元素進行出口管制，美國受不了，因而有釜山川習會

除了稀土，還有幾10種地殼中含量稀少、難以開採提煉，但對高科技、新能源、國防至關重要的金屬；它們對於製造半導體晶片、高性能電池、高效磁材、精密合金都是不可或缺的核心原料。這些稀缺金屬，是科技、軍工兩產業必須的關鍵金屬。如鎢（中國）、鈷（剛果、中、俄）、鋰（澳、智利、中國）、鎳（印尼、俄羅斯）、鉭（澳、剛果、巴西）、鉬（中國）、鉑鈀（南非、俄羅斯）、錫（緬甸、中國）、鍺鎵鉍石墨（中國）等等；當中美國絕大部分要依靠進口，12種100%要完全依賴中國。

這些稀有關鍵金屬產製國和美國未必友好，有些還和美國長期對抗；過去美國塑造廣結人緣樂善好施的國際形象，但川普關稅大刀一砍，美國信譽下降且令人生畏，大家都想遠離川普。

凡事講究長期戰略的中國，相信已串聯關鍵金屬生產國，結成類似OPEC的「全球稀有金屬聯盟」，致力減少環境汙染、穩定價、有秩序的行銷各國，效力無垠。OPEC組織12個成員國，日產近3000萬桶石油，占全球4成，對全世界的油價、供給，叱吒風雲幾10年。稀有金屬聯盟由中國主導，未來中國和美國叫板的力量就更大了。

釜山川習會後，川普說，美中是全球G2，在貿易、科技、軍力，兩國都並駕齊驅；論理兩國當以合作競爭代替互相抵制開戰，但「矽土和平聯盟」功能令人費解。

（本文取自12月15日聯合報民意論壇，作者為退休媒體工作者）

稀土 川普 川習會

