我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

中國1兆美元貿易順差 是把雙刃劍

耀楠（洛杉磯）
聽新聞
test
0:00 /0:00

最新資料顯示，今年前11個月中國貿易順差突破1兆美元，創下歷史新高。這無疑說明中國製造業仍具強大競爭力，也反映了中國在全球供應鏈中依然占據關鍵位置。在川普關稅壁壘重壓下，中國出口仍能保持增長，顯示從「世界工廠」向供應鏈核心的轉型，已具規模。

從產業面觀察，這一順差增長代表中國製造的結構正在升級，電動車、綠色能源設備、電子資訊產品等新興產業的出口快速增加，帶動整體出口附加值提升，中國外向型經濟展現出一定制度韌性。

然而，在亮眼數字背後，經濟學界對其潛在風險的擔憂也在升溫。1兆美元的順差固然可觀，但若順差建立在高額補貼、政策傾斜甚至刻意壓低匯率的基礎上，其利弊可能遠比數字本身複雜。過度依賴外需與政策刺激，不僅可能造成產業結構扭曲，進口製造業成本大幅上升，也可能引發資本外流、輸入性通脹等後續風險，最終讓順差變成負擔而非資產。

大量以政府補貼推動出口的模式，本質上是以國家資源參與國際價格競爭。短期看，這確實有助企業提升份額，但長期必然引起各國不滿，刺激貿易保護主義，甚至導致新的摩擦與報復措施。更關鍵的是，這種政策驅動的競爭力難以持續，一旦補貼無法維持，企業的國際地位隨時可能反轉。

由政策主導的「出口結構升級」也可能帶來預期之外的成本。國家資源傾向高附加值產業，確實能拉動出口，但也在擠壓大量依賴勞動力的傳統製造業空間。

表面上看，高技術產品出口亮麗；但在另一個層面，成千上萬傳統中小企業卻因訂單流失而倒閉，造成供應鏈末端就業快速萎縮，直接削弱居民消費能力，也解釋了為何順差創新高，卻無法帶動內需明顯回升。

中國經濟長期存在的結構性失衡，在順差擴張中會被進一步放大：出口強，消費弱；製造強，服務弱；政府投入強，市場動力弱。國內需求不足，意味著中國經濟缺乏真正的內迴圈動力。當外需放緩或國際政治氣候轉冷時，中國可能遭遇外部市場受限、內部消費乏力的「雙重瓶頸」。

因此，面對創紀錄的順差，中國政府必須改變觀念，不能只看亮麗資料，而忽略了民生經濟；在國家資源配置中，不能偏重高科技產業，而忽略了傳統產業；不能偏愛國有企業，而忽略了民營企業。

政府除了肯定出口成績的同時，更需正視其背後暴露出的結構問題。未來的關鍵，不是繼續以補貼和政策推動出口，而是在穩定製造業就業基礎的前提下，推動更健康的產業升級，並儘快構建以國內市場為主導的需求體系，擴大就業，提高居民收入，增強消費能力，讓經濟增長實現外需與內需雙軌並行。

1兆美元順差，是成績，也是壓力；是優勢，更是挑戰。真正值得關注的不是數字本身，而是順差背後的經濟邏輯。如果內需疲弱、就業減少、產業失衡的問題得不到解決，外貿再亮麗，也難以轉化為長期增長動能。

全球產業鏈正在重組，中國需要的不是更大的順差，而是更穩固的經濟基礎；不是短期繁榮，而是可持續的發展動力。

供應鏈 匯率 世界工廠

上一則

台灣公教年改煞車 重啟對話政府責無旁貸

下一則

華納收購戰正酣 川普只在乎CNN

延伸閱讀

歐盟商會：歐洲企業加快推動供應鏈多元化 降低對中國依賴

歐盟商會：歐洲企業加快推動供應鏈多元化 降低對中國依賴
中出口飆 紐時：人民幣匯率「被低估三分之一」 全球最扭曲

中出口飆 紐時：人民幣匯率「被低估三分之一」 全球最扭曲
紐時：人民幣匯率偏低 全球經濟最顯著扭曲現象

紐時：人民幣匯率偏低 全球經濟最顯著扭曲現象
中國出口強彈 今年GDP仍有望保五

中國出口強彈 今年GDP仍有望保五

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／准Nvidia售中用意？報告示警中侵台 美恐大敗

2025-12-10 14:18

想超越美國 中國崛起已戛然而止？

2025-12-10 01:00

川普治下 美國愈強大或愈脆弱

2025-12-09 01:00

川普關稅案將裁定 引發退稅訴訟潮

2025-12-08 01:00

面對和議 烏克蘭的兩難

2025-12-11 01:00

美國禁不了TikTok 台灣逼民眾翻牆

2025-12-12 01:00

超人氣

更多 >
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌