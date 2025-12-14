中國1兆美元貿易順差 是把雙刃劍

最新資料顯示，今年前11個月中國貿易順差突破1兆美元，創下歷史新高。這無疑說明中國製造業仍具強大競爭力，也反映了中國在全球供應鏈 中依然占據關鍵位置。在川普關稅壁壘重壓下，中國出口仍能保持增長，顯示從「世界工廠 」向供應鏈核心的轉型，已具規模。

從產業面觀察，這一順差增長代表中國製造的結構正在升級，電動車、綠色能源設備、電子資訊產品等新興產業的出口快速增加，帶動整體出口附加值提升，中國外向型經濟展現出一定制度韌性。

然而，在亮眼數字背後，經濟學界對其潛在風險的擔憂也在升溫。1兆美元的順差固然可觀，但若順差建立在高額補貼、政策傾斜甚至刻意壓低匯率 的基礎上，其利弊可能遠比數字本身複雜。過度依賴外需與政策刺激，不僅可能造成產業結構扭曲，進口製造業成本大幅上升，也可能引發資本外流、輸入性通脹等後續風險，最終讓順差變成負擔而非資產。

大量以政府補貼推動出口的模式，本質上是以國家資源參與國際價格競爭。短期看，這確實有助企業提升份額，但長期必然引起各國不滿，刺激貿易保護主義，甚至導致新的摩擦與報復措施。更關鍵的是，這種政策驅動的競爭力難以持續，一旦補貼無法維持，企業的國際地位隨時可能反轉。

由政策主導的「出口結構升級」也可能帶來預期之外的成本。國家資源傾向高附加值產業，確實能拉動出口，但也在擠壓大量依賴勞動力的傳統製造業空間。

表面上看，高技術產品出口亮麗；但在另一個層面，成千上萬傳統中小企業卻因訂單流失而倒閉，造成供應鏈末端就業快速萎縮，直接削弱居民消費能力，也解釋了為何順差創新高，卻無法帶動內需明顯回升。

中國經濟長期存在的結構性失衡，在順差擴張中會被進一步放大：出口強，消費弱；製造強，服務弱；政府投入強，市場動力弱。國內需求不足，意味著中國經濟缺乏真正的內迴圈動力。當外需放緩或國際政治氣候轉冷時，中國可能遭遇外部市場受限、內部消費乏力的「雙重瓶頸」。

因此，面對創紀錄的順差，中國政府必須改變觀念，不能只看亮麗資料，而忽略了民生經濟；在國家資源配置中，不能偏重高科技產業，而忽略了傳統產業；不能偏愛國有企業，而忽略了民營企業。

政府除了肯定出口成績的同時，更需正視其背後暴露出的結構問題。未來的關鍵，不是繼續以補貼和政策推動出口，而是在穩定製造業就業基礎的前提下，推動更健康的產業升級，並儘快構建以國內市場為主導的需求體系，擴大就業，提高居民收入，增強消費能力，讓經濟增長實現外需與內需雙軌並行。

1兆美元順差，是成績，也是壓力；是優勢，更是挑戰。真正值得關注的不是數字本身，而是順差背後的經濟邏輯。如果內需疲弱、就業減少、產業失衡的問題得不到解決，外貿再亮麗，也難以轉化為長期增長動能。

全球產業鏈正在重組，中國需要的不是更大的順差，而是更穩固的經濟基礎；不是短期繁榮，而是可持續的發展動力。