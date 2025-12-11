美中大交易、美日安保陷困境…台北、東京繫緊安全帶

中日衝突持續，全球各界關注美國華府的態度。

之前高市「台灣有事」言論一出，引起各界關切，但美國白宮、國務院 似刻意保持沉默與距離，擔心這恐提升東亞秩序的整體風險。近日中俄軍機在日本 周邊空域聯合飛行，引起日本高度警戒，雖然日本防衛省昨天證實，美國兩架B｜52戰略轟炸機與日本戰機10日在日本海上空進行聯合演訓；日相高市早苗也表示，期望能儘早與川普 會面。但當前美日聯盟是否遭逢困境？仍值得高度關注。

據路透報導，美國國務院發言人9日表示：「中國行為不利於區域和平與穩定」，並指「美日同盟比以往任何時候都更加強大與團結，我們對盟友日本的承諾堅定不移。」不過，必須注意的是，該報導沒有點名該國務院發言人的姓名，頗讓人費疑猜。

毫無疑問，戰後美日聯盟是東亞秩序穩定的基石。美國最具威望的外交關係協會很關注該聯盟的過去、現在與未來，1999年有出版眾多研究者寫的專著，而這本專著也引發台灣國防部的重視，特別加以翻譯成為軍官團教育的參考叢書。當年，該協會已注意到美日聯盟出現問題，研究日本最權威的Michael J. Green在書中質疑日本的能力，批判1998年亞洲金融危機爆發後，東京政府無法有效因應，反而讓整個東亞地區陷入「絕望的谷底」，而美國決策官員視日本為同盟夥伴的信心也隨之動搖。他明確指出，未來10年雙方的聯盟關係必須妥善處理。

後來，日本國內的局勢愈來愈艱辛，也影響東京政府的能力與美日聯盟的維繫。例如日本國內人口走向「超高齡化」，65歲以上占人口近3成，每7名勞工就有1名爺爺奶奶；公共債務過高，其對國內生產毛額GDP的比率高達約250%；最自豪的汽車霸主地位即將失守，因為比亞迪已超車本田與日產，正將目標瞄準豐田。日本整體國力的下滑，確定不是近期高市首相及小泉防相的發言就能挽回。目前，美國或許也已知道前述數字，因此選擇對東京沉默與保持距離。

還有一個原因也影響當前的美日同盟關係，就是美國總統川普正與習近平進行交易。川普在「交易的藝術」書中提過，他喜歡幹大交易，而且是不分晝夜地幹下去。10月底川習會，美中針對關稅、稀土及大豆達成協議，川普忽略台灣議題；這幾天，川普有條件准許輝達H200晶片出口至中國大陸，被視為「用國家安全利益做交易」。川普交易的野心在近期大爆發，這也影響美日同盟關係，此時他若選擇更重視北京而忽略東京，完全可以理解。

很明顯的是，日本國力下降與美中進行大交易，已讓當前的美日聯盟面臨最嚴重的困境，戰後東亞最重要的安全保障體制已搖搖欲墜。未來此情勢如何發展，還未可知，東京及台北要繫緊各自的安全帶。

