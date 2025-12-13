川普發放關稅分紅不宜

我的頻道

薛永康╱托倫斯
川普總統表示將對美國公民發放，每人2000元的關稅分紅支票，並謂加徵出口國關稅讓美國有辦法分紅，還能降低國債。事實是如此嗎？

依照稅務基金會，若發給年收入10萬元以下民眾2000元，關稅分紅將耗資3000億元。需知在欲分紅之前，美國目前累積的國債近38兆。支付國債利息在2025年度將高達1兆。預計此年度的總支出仍高於收入，不足之處唯有借貸之途，包括支付此國債利息。簡言之，用借錢去償還債務實為一個惡性循環，無翻身餘地。

徵收的關稅到今年9月23日為止，大約900億元。這一筆收入應該用來支付國債。但是川普居然要耗資3000億元分紅。令人不解的是川普增加關稅的主要目的為減低國債。當38兆的國債有朝一日完全付清仍有盈餘之時，才能考慮發放紅利。試問：有任何公司在入不敷出、年終結算有赤字時發放紅利嗎？需知發放紅利的錢來自盈餘而非借貸！

國家非營利組織，但仍需如同經營企業一般精打細算，有足夠收入去支付必要的開支，而美國借貸度日卻是與此目標背道而馳。如果企業面臨如此困境，無法生存之下只好宣布破產，美國難道也要步向此不歸路？38兆的國債不只是一個天文數字，代表的是美國財政失控的現狀，如果不能降低而是繼續失控，美國的信譽及前途堪虞。川普在此美國債台高築之時，應該用徵收到的關稅去減低國債，而非用來發放紅利。

