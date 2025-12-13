我的頻道

筆征╱洛杉磯
2025年11月3日早晨5點多，筆者抵達台北桃園國際機場，跟隨美國寮華聯誼會團隊參加第5屆世界寮華湄江情懇親大會，又與世界越柬寮華人團體聯合會各領導都認識，筆者覺得這次台灣行勢必精彩，富有意義。

  那一天，當旅行巴士載著大家駛出機場，進入煙雨濛濛的台北，卻不是進入瓊瑤那部「煙雨濛濛」的小說裡。當巴士抵達旅館，裡面擁擠著來自世界各國寮華鄉親，一片喧譁熱鬧，各自吃著充當早餐的便當。這個兩片麵包夾一片肉及一顆蛋的便當，又冷又硬，卻能充飢。正在等待分配房間時，見一男士進來與我們這個美國團隊各領導熱情寒暄，原來他是這次主辦世界寮華懇親大會執行主席的林齊國。

在台北召開第5屆世界寮華湄江情懇請大會的豪華寬敞場地，是成功企業家林齊國伉儷所擁有產業的典華大廈第6樓一個大廳，在歡迎與歡送兩個晚宴中，容納了來自世界各國900多位寮華鄉親，場面盛況空前，湄江情澎湃洶湧，令人感動驚喜。大會執行主席林齊國能言善道，一再掀起鄉情高潮，講述寮國華人各種奮鬥成功，讓筆者看到一個事實，寮華精英多數在台灣，他們都是在1970年代已到台灣留學的青少年，然後定居台灣。

第5屆世界寮華懇請大會成功謝幕，11月8日下午，世界越柬寮華人團體聯合會及美國寮華聯誼會受邀到華僑協會總會訪問，與華僑協會總會理事長林齊國伉儷進行富有意義交流，彼此懇切交換意見，並獲贈禮品紀念。這個華僑協會總會以前由國民黨一些官僚把持，宗旨無法落實，現在由寮國華人林齊國擔任理事長，看他主辦這次世界寮華懇請大會的表現，出錢出心及出力，熱情洋溢，他勢必能貫徹華僑協會總會的宗旨，造福華僑。

 在台北期間，世界越柬寮華人團體聯合會永遠榮譽主席余建強，請我們在101大樓裡一家餐館，吃一頓非常溫馨的午餐，在離開時，筆者對這棟臥虎藏龍大廈留下深刻印象。

  11月9日，筆者沒有跟隨其他人行程，獨自多留在台北一天，逛一逛這個陌生城市，想到書店買一本新版辭彙。在一個巴士站看到有去台北火車站的路線，向一位也在等巴士的年輕人詢問去台北火車站情況，他建議坐巴士轉地鐵會比較快，他還建議去靠近在火車站的迪化街看看。在這位年輕人幫助下，筆者坐地鐵到了台北火車站，這個區域熙來攘往很熱鬧，有一家幾層樓書店，但筆者找不到要買的辭彙。然後去了迪化街，是旅遊景點，有一個日本團體在表演，也許是日本殖民台灣留下來的遺風。傍晚，又是煙雨濛濛，筆者只好打車回酒店，結束這次台灣之行。

台灣自由民主化後，台灣變成了一座巍峨燈塔，筆者這次台灣一行，認為台灣這座燈塔不能坍垮。

