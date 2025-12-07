我理解的川普外交 另有心思

幾乎所有反川派人士都認為川普 沒有文化，只是一介商人，沒有意識形態觀念，大嘴巴，出爾反爾，敵我不分，外交沒底線，愛吹噓，甚至稱他為獨裁者、法西斯。

左媒更不惜賠上自己的聲譽，反川不遺餘力，甚至明目張膽作假，反川遂成潮流，不少人被影響，對川普從看不順眼，變成仇恨，從情緒發洩的咒罵，演變成企圖暗殺。當然，還有也有些人明白事理，還有些人力駁其非。

直觀的看，川普外交是不加掩飾的表達，沒有過去傳統政客一天到晚講空洞大道理的習慣，他以不加掩飾的言詞，直面大眾及媒體，絕不八面玲瓏，面面俱到，可能這就是反川人士怒稱他是納粹、法西斯的原因。

他知道這會產生強烈的刺激，引發他們的憤怒。但他依然我行我素，每次講話都堅定主張，毫不退縮。其實深入思考，人們就會發現，如果美國自身債臺高築，繼續無視不對等的貿易，一個產業逐漸被掏空的美國，不會有人承認你是全球的領導者。美國優先其實並非只顧美國，而是重建世界多年業已形成的不平衡的經濟政治秩序，結果是全球可持續發展並共同得利。

另外，川普對他推出的政策取得的成績總是大聲重複的疾呼，這成為反川派攻擊川普「自吹自擂」、「大嘴巴」的口實。比如川普強化邊境管理，或是強勢降低國內藥品價格，川普會在媒體面前、在自己的社交媒體上，不斷重複。這對於假惺惺的傳統政客無疑是太「驕傲」了。

但川普作為一個對媒體傳播有經驗的人，知道這是對一眾逢川必反的左媒的強勢反擊，因為凡是他取得的施政成果，左媒是不會報導的，即使報也是不懷好意的，而直接對大眾則有著立即的傳播效果。

川普外交給人的印象，似乎不論競爭對手還是盟友都一視同仁，我覺得這是他「親者疏、疏者親」政策的體現。川普執政一開始推出的貿易政策，是對所有國家不論盟友還是非盟友，一概徵收貿易關稅 。他知道這必然會引起盟友的反感，甚至可能會讓盟友站在自己的對立面。比如他經常稱要將友鄰加拿大變成美國的第51個州；嚴詞要求歐盟 放棄對美國實施的高關稅，提高防務開支，不允許他們長期占美國的便宜。用一個通俗的比喻，就是家長對一個業已成人的孩子，毫不客氣的要求他自立自強。

從推行十個月的全球貿易政策後的結果看，歐盟等盟友雖然仍然心有不快，但多少已明白了川普的苦心，開始正視自己的問題，調整政策。

而對美國的系統性競爭國家及領導人，川普則每每好言相對，小心保護彼此的關係。這是他作為一個資深商人將談判場的手段用在了政治場。目的是為保持外交接觸，使雙方在目前經濟、政治相互依存度較深的情況下，仍然保持穩定溝通的關係，以換取寶貴的時間與空間。他知道這會讓國內的政敵攻擊他軟弱、賣國。然而在他執政的上一任直至第二任期的時間內，終使美國在重大政策調整過程中，仍保持平穩最終讓美國受益。

川普深知美國及美國總統對世界的影響力，那怕他的一句話，都會給世界政治、經濟造成嚴重影響。川普在穩定大勢的前提下，小心呵護，不厭其煩的說正面話，時刻為股市注入信心。在反川左媒及左傾經濟學家不斷唱衰經濟下，股市仍然保持上升趨勢。

川普的外交正如他明確宣稱的，是建立在實力上最大限度追求和平達至和平，在實施過程也果斷與耐性兼備。以軍事及經濟實力作後盾，苦口婆心勸和，實在無法調和，則在法律框架下采取堅決措施。比如中東和平的達成，川普提出一攬子計畫，同時取得阿拉伯多國的支持。多輪交鋒以後，千年的以巴衝突得以實現和平。哈瑪斯當然知道，如果他們不就範，將面臨滅頂之災，不久前美軍對伊朗核武設施實施軍事打擊，無疑是哈馬斯最有威懾力之舉。