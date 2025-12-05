願幫經濟 賴清德總統吃大陸豆腐

賴清德 總統接受紐約時報訪問，談到台灣對美國半導體產業的協助，他表示會全力促成川普 所希望的全世界40%到50的半導體在美國製造。談到中國時，賴清德說，願幫助中國解決面臨的經濟問題。

賴總統對中國的經濟有相當的成見和誤判，認為今年台灣的經濟成長率7.37%，中國大概4.%多，所以中國的經濟非常不好。台灣今年因為IT、半導體出口暢旺，成長率極高，但中國進出口在美國高關稅下，在高基期上也有3.6%的成長，並不遜色。川普說美、中是全球的G2，中國的GDP總量是台灣的23倍，要台灣來幫助中國經濟，這不是自不量力？

這一期的經濟學人說，中國新研發出的無人駕駛汽車和包括可治療癌症的醫藥，都有革命性突破；歐美、中東多國已和中國合作。輝達執行長黃仁勳和很多專家認為，「中國的AI ，在實用化、基礎設施、研發人力上，都很豐沛，加上政府監管寬鬆，所以AI發展，很快會超過美國」。中國的製造業產能占全世界35%，是第二名美國的三倍。

中國科技創新不斷推出、現在及未來尖端的AI產業也名列前茅，製造業產能全球第一，台灣要去幫助中國經濟什麼？

「賴17條」將中國定義為「境外敵對勢力」，要去幫助中國經濟，是不是「通匪資敵」？是不是中共同路人？近年，賴政府全力將台灣對中國的進出口，想方設法移轉到美國為主的其他國家；台灣對中國的投資也從2010年的83.8%，降到去年的7%左右，現在還要去幫助中國，這不是在吃中國豆腐？

中國今天經濟最大的問題，不是國際貿易，而是內需疲弱、房地產泡沫、地方債務龐大、外資撤離、人口和勞動力結構惡化等，每一個都是大題目。這些大問題，台灣沒有處理的經驗；很多產業在中國都產能過剩，賴政府難不成會允許比亞迪電動車進口？

台灣自己要面臨的經濟難題很多，工商界念茲在茲的五缺，政府協助到位了嗎？核電攸關產業，政府的能源政策呢？台美關稅即將揭曉，台灣要對美鉅額投資、半導體產業鏈搬到美國、也要幫美國培訓勞工，台灣的中高階層家庭會有多少搬到美國？美國掏空台灣，我們未來怎麼辦？這些都是賴政府要思考、解決的。

追本溯源，還是回到兩岸關係。賴清德不能一方面擴大國防預算，大買美國軍火對抗中國，一方面又說要幫中國經濟，彼此矛盾；我們如繼續抗中保台、視中國為境外敵對勢力，要幫中國的經濟，就是子虛烏有的大話。

（本文取自12月6日聯合報民意論壇，作者為退休媒體人）