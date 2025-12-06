我的頻道

川普不宜擴大審核移民

薛永康／托倫斯
首先，向一位來自西維吉尼亞的國民女兵在華府被槍擊喪生致哀，也希望另一位被槍擊重傷的國民兵能夠脫離險境，槍手也應該接受法律制裁。

由於槍手曾經在阿富汗為美軍工作，為美軍撤退後來美受到庇護的難民。據美國國安部長謂，槍手抵美後變得激進。川普在這個事件後欲擴大審核移民，重審的規模史無前例。

美軍在2020至2021從阿富汗倉促撤軍，阿國民眾捨命逃離塔利班霸權的景象仍歷歷在目。如同美軍在七○年代拋棄南越的情況，一個美國在外交上重複其「始亂終棄」的例子。

可幸的是，在西雅圖的越南難民對美國在越南淪陷後的收容心存感激，及時對阿富汗的難民伸出援手提供食物及住宿，讓他們在異國能夠重新生根以及安定生活。這也就是民眾能夠顯示美國一再自詡的「民族大熔爐」; 不分膚色以及族群分別，能夠和睦相處互助的精神！

可悲的是，在此單一槍殺國民兵的悲劇事件裏，川普以及他的團隊要把這件事情擴大成為「反移民」的政策，需知槍手為一害群之馬，不能代表全體阿富汗的難民，難民需要的是：如同來自在西雅圖善良越南移民的幫助，而不是面對川普要求重新審查庇護申請的無理需求。

美國是一個來自各國移民組成的國家，川普為德國移民後代也不例外。族群之間和平互助才能使美國強大，川普擴大審核移民，徒增族群之間的猜忌，實為分化族群的政策，對於美國前途不宜。

移民 川普 阿富汗

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／移民收緊、川普關鍵時刻挺台、防長恐觸戰爭法

2025-12-03 14:12
女國民兵莎拉．貝克斯特羅姆的親友為她守夜，她在值勤時遇襲傷重不治。(美聯社)

感恩節國民兵之死 狙擊美國心

2025-11-29 15:55
香港宏福苑社區大火逾百人死亡。(美聯社)

香港世紀大火 肇因於監管機制失效

2025-11-30 01:01

川普習近平通話 留下揣測和疑問

2025-12-02 01:00

烏戰特使通話曝光 北京不樂見協議

2025-12-03 01:00

川普家族咎由自取 數位財富縮水

2025-11-28 01:00

