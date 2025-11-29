感恩節善心人 舉目皆是

我的頻道

薛永康╱托倫斯

2025年可說是多事之秋，1月在加州洛杉磯縣的野火，幾乎毀掉兩個城鎮，千餘住宅燒毀，財產損失高達數十億。7月初在德州中部的洪水使138人喪生，其中包括25位參加夏令營的小女孩。由於氣候變遷，天災頻仍，最近在南加的暴雨除造成多處淹水外，大樹折斷也造成死傷，多處房屋及車輛損壞。

川普上任之後，下令聯邦機構大裁員，欲減少社安福利，如停止歐記健保資助以及刪減糧食券等，都令民眾不安。更有甚者，派遣ICE探員以及國民兵到各大城市濫捕無證移民，造成人心惶惶；無證但有工作的民眾不敢出門，全家老小的食宿皆成問題。

不論是天災或人禍，美國不乏善心人士。仍記得在洛杉磯影劇界大罷工時，不少人伸出援手幫助留職停薪的員工度過難關。今年也不例外，尤其在即將迎來一年一度的感恩節、家庭團聚之時，更需要對有困難者伸出援手。

透過電視可以看到「食物銀行」的義工，將運到的食物裝箱打包，笑容可掬地把一箱箱食品放入需要幫助民眾的車子後艙；排隊的車龍可長達數哩。最近剛奪得棒球冠軍的道奇隊隊員，也出資購買冷凍火雞，親自送到民眾手中。退休職業籃球明星魔術強森也加入行列，搬運及發放救濟物資。

當然，此地的宗教團體也不落人後，洛杉磯縣的西來寺也有寒冬送暖的活動，除食物之外，還包括衣服、毛毯等民生必需品，對於在火災中一無所有的災民更是及時雨。

在這個感恩節到來之際，我們慶幸仍有許多慈善機構及團體存在，其資金來源包括定期捐款的民眾、善心的大企業家與名人等。誠然，在嚴冬酷寒中協助運送、發放物資的義工也功不可沒。可以說，感恩節期間善心人士隨處可見，我們心懷感恩。

洛杉磯 感恩節 歐記健保

