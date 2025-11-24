台灣經濟健康嗎？就怕沒病識感

近期英國「經濟學人」封面故事又聚焦台灣，主題是「台灣病」（Taiwan disease）。「經濟學人」認為台灣為了維持出口競爭力，長期實施低匯率 、低利率；這些干預作為，勞工權益與生產力發生斷鏈，台灣勞動生產力不斷倍增，實質薪資卻沒同步成長，勞工長期低薪犧牲了分配正義，這就是「經濟學人」指的「台灣病」。對此觀察，經濟部長在一次演講中卻回擊說：「我們表現得很好，我們沒有病，有病的是講我們有病的那些人。」

「經濟學人」很喜歡討論台灣的問題，2021年有一篇封面故事指出「台灣是世界上最危險地區」。但一晃眼四年過去，台灣股市、房市照漲，一片歌舞昇平，台灣人好像一點都不覺得「台灣危險」。台灣到底「有沒有病」？可能真沒病，但也可能是真有病，自己卻覺得沒病，就是沒有「病識感」。醫學上「病識感」是指病人對自身疾病的認知及對治療必要性的理解，會影響病人對檢查和治療的態度。

要成功治療疾病或促進健康，不能光靠醫療人員，更重要的是賦能病人、提升病人自己對抗疾病和保持健康的能力。賦能的第一步是提升「健康識能」，提升對疾病和健康的知識，可以讓病人更了解自己的疾病，且較有病識感、可以成功地對抗疾病。

根據世界衛生組織WHO 定義，「健康識能是指個人透過日常活動、社會互動及世代傳承，累積的健康知識和能力」。WHO認為健康識能是健康決定因素之一，可以透過提升健康識能「賦能病人」；「賦能」是動態的健康過程，強調讓病人有意識地參與改變自身和環境的過程。

台灣的庶民經濟到底有沒有生病？沒病當然最好，有病卻不承認就糟了。俗話常說，有病治病、無病強身，既然外國媒體稱台灣庶民經濟可能有病，不應該只是政府官員說了算，台灣人民有足夠的庶民經濟「健康識能」嗎？一般民眾能不能透過日常活動、社會互動及世代傳承，累積發展庶民經濟的知識和能力呢？

賴清德 總統近日宣告，台灣的國民年平均所得，明年就要達到4萬美元里程碑；這個里程碑原本預期在2030年才能達成，顯示台灣經濟成長大幅超越預期。但根據行政院主計總處發布的「2024年台灣受僱員工薪資統計」，2024年經常性薪資的平均數是4.6萬元(台幣，下同，約1400美元)，中位數是3.7萬元(約1100美元)，表示近七成勞工薪資低於平均薪資，政府難道不應思考如何「賦能」這七成勞工嗎？

光是說自己沒病，不代表真沒病，更重要的是創造一個動態提升「庶民經濟健康識能」的過程，讓一般民眾有意識地參與改變自身經濟環境的過程，進而對經濟政策產生實質影響力，才能確保庶民經濟的健康。

（本文取自11月25日聯合報民意論壇，作者為北醫大醫療暨生物科技法律研究所、醫務管理學系教授）