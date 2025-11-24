我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

台灣經濟健康嗎？就怕沒病識感

楊哲銘（台北市）
聽新聞
test
0:00 /0:00

近期英國「經濟學人」封面故事又聚焦台灣，主題是「台灣病」（Taiwan disease）。「經濟學人」認為台灣為了維持出口競爭力，長期實施低匯率、低利率；這些干預作為，勞工權益與生產力發生斷鏈，台灣勞動生產力不斷倍增，實質薪資卻沒同步成長，勞工長期低薪犧牲了分配正義，這就是「經濟學人」指的「台灣病」。對此觀察，經濟部長在一次演講中卻回擊說：「我們表現得很好，我們沒有病，有病的是講我們有病的那些人。」

「經濟學人」很喜歡討論台灣的問題，2021年有一篇封面故事指出「台灣是世界上最危險地區」。但一晃眼四年過去，台灣股市、房市照漲，一片歌舞昇平，台灣人好像一點都不覺得「台灣危險」。台灣到底「有沒有病」？可能真沒病，但也可能是真有病，自己卻覺得沒病，就是沒有「病識感」。醫學上「病識感」是指病人對自身疾病的認知及對治療必要性的理解，會影響病人對檢查和治療的態度。

要成功治療疾病或促進健康，不能光靠醫療人員，更重要的是賦能病人、提升病人自己對抗疾病和保持健康的能力。賦能的第一步是提升「健康識能」，提升對疾病和健康的知識，可以讓病人更了解自己的疾病，且較有病識感、可以成功地對抗疾病。

根據世界衛生組織WHO定義，「健康識能是指個人透過日常活動、社會互動及世代傳承，累積的健康知識和能力」。WHO認為健康識能是健康決定因素之一，可以透過提升健康識能「賦能病人」；「賦能」是動態的健康過程，強調讓病人有意識地參與改變自身和環境的過程。

台灣的庶民經濟到底有沒有生病？沒病當然最好，有病卻不承認就糟了。俗話常說，有病治病、無病強身，既然外國媒體稱台灣庶民經濟可能有病，不應該只是政府官員說了算，台灣人民有足夠的庶民經濟「健康識能」嗎？一般民眾能不能透過日常活動、社會互動及世代傳承，累積發展庶民經濟的知識和能力呢？

賴清德總統近日宣告，台灣的國民年平均所得，明年就要達到4萬美元里程碑；這個里程碑原本預期在2030年才能達成，顯示台灣經濟成長大幅超越預期。但根據行政院主計總處發布的「2024年台灣受僱員工薪資統計」，2024年經常性薪資的平均數是4.6萬元(台幣，下同，約1400美元)，中位數是3.7萬元(約1100美元)，表示近七成勞工薪資低於平均薪資，政府難道不應思考如何「賦能」這七成勞工嗎？

光是說自己沒病，不代表真沒病，更重要的是創造一個動態提升「庶民經濟健康識能」的過程，讓一般民眾有意識地參與改變自身經濟環境的過程，進而對經濟政策產生實質影響力，才能確保庶民經濟的健康。

（本文取自11月25日聯合報民意論壇，作者為北醫大醫療暨生物科技法律研究所、醫務管理學系教授）

WHO 匯率 賴清德

上一則

COP30凸顯無效減碳現實

下一則

日本首相高市早苗 成為北京轉移民怨的標靶

延伸閱讀

封面故事／「造山者」台灣奮鬥故事 呼應矽谷精神

封面故事／「造山者」台灣奮鬥故事 呼應矽谷精神
CIRC賦能講座 助青年探索警消職涯

CIRC賦能講座 助青年探索警消職涯
美的空調感恩節 提供高能效冷暖兩用分體空調優惠

美的空調感恩節 提供高能效冷暖兩用分體空調優惠
COP30／台達前進峰會藍區 發表綠建築「AI助教」新工具

COP30／台達前進峰會藍區 發表綠建築「AI助教」新工具

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／前哈佛校長深捲艾案粉紅、高市有說錯話？

2025-11-19 14:23
哈佛前校長桑默斯。（路透）

艾普斯坦檔案重傷桑默斯 川普不得不慎

2025-11-22 01:00

今年感恩節 看美國的鐘擺文化

2025-11-23 01:01

川普「立儲」 民主黨啟動世代交替

2025-11-18 01:00

華府成為「台灣病」的催化劑？

2025-11-21 01:00

高市早苗發言爭議 地區緊張升高

2025-11-20 01:00

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…