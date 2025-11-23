我的頻道

從甲骨文到雲端

王世雄（加州）
這回北非古文明之旅，看到了埃及在硬體上，不論是年代的久遠和質與量上，堪稱世界第一。但古埃及只有神學沒有哲學，就根源於他們象形文字的侷限，而同樣古老的中國漢字，由倉頡觀察萬物造字開始，從商朝最早的象形與指示，到甲骨文時代出現會意和形聲，一直到漢代學者提出轉注和假借的用字方法，共同成就了豐富多彩的漢字體系，也得以讓漢民族創造出人類文明最豐富的哲學。

這回在埃及看到他們最早由來的象形文字(Hieroglyphs)絕跡，只落得在神廟石柱上一起風化，不禁感到漢字的韌性，縱觀全世界，現在就只剩漢字非「字母文字」(alphabetic)。

不到半世紀前，個人電腦剛普及時，礙於輸入的困難，甚至有漢字拉丁化之說。虧得漢字的「活質」神奇性，讓我們這一代見證了漢字成就數位化(digitization)下的鳳凰浴火再生。

字母文字確實替沒有文字的國家民族提供造字的方便(如越南、韓國和衣索比亞以外的非洲各國)，但是造出來的字，不論是歷史悠久的拉丁文、斯拉夫文甚至阿拉伯文，卻都與人類自身發展的軌跡毫無關聯，缺乏漢字表言達意的豐富內涵。

雖說漢字是表意文字(Logograms)，不像字母文字以表音為其強項，然而漢字的單音性和詞組性，自然產生的平仄對仗之工，才真美妙無窮。

早在20多年前，貝爾實驗室(Bell Labs)就在推進機器學習領域，他們研究的「處理和理解資訊」也就是AI的核心。當年在早期人工智慧先驅技術的開發中，就已經發現在某些複雜的推理任務，AI模型在處理中文時展現出強勁的效能。 

中文的特性，例如漢字的表意性以及語言結構，確實為AI處理帶來了獨特的機遇。我們很可能才剛開始要看到，中文漢字將在人類文字歷史上書寫下最輝煌的一頁。

