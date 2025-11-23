從BBC兩高層辭職看主流媒體

英國老牌主流媒體英國廣播公司（BBC）「全景」節目，將川普 在2020年大選期間發表的講話，違背原意，剪輯成是川普煽動大眾衝擊國會，該做法改變了川普本來表述的含義，刻意放大其煽動性作用。BBC的完全違背新聞原則，事實上構成誹謗、栽贓誣陷的惡劣效果，產生了極其惡劣的影響。

為此，當地時間11月9日，BBC總裁戴維與新聞部門首席執行官圖內斯宣布辭職。

此事件雖然大多數人心中已有數，但一個人們心目中號稱世界新聞機構典範的大媒體，竟如此公開誹謗，大家還是被震驚到了。其實，這些年，何止BBC，還有美國的紐約時報、CNN、MSNBC、華盛頓郵報、國會山報、法國廣播電台等等所謂主流媒體，在面對川普政府的所有內政外交政策，對保守派主張的傳統價值觀，逢川必反，一概反對。英國BBC事件只是無數不公平、汙蔑川普等保守意識形態及政策之一而已。

不久前川普狀告美國CBS的60分鐘時事雜誌，對賀錦麗的採訪重新剪輯，美化賀原來不知所云的講話，企圖達到影響美國總統選舉結果的目的，是不公正的，CBS最後以支付1600萬與川普和解。還有一起是ABC新聞節目主持人對川普民事糾紛案歪曲為刑事指控，賠償1500萬美元加100萬美元律師費。

環視全球，左派已籠罩西方媒體多年。這是與西方國家以覺醒進步意識形態在種族、環保、跨性別，經濟全球化價值取向的媒體同步，這是毫不奇怪的。

但經歷了這一系列左傾政治之苦以後，人們愈來愈看清了主流媒體的非專業中立新聞立場，背離客觀中立的「假」新聞不斷出現，具體做法表現在新聞事件的選擇上，比如對共和黨 有利的新聞事件，選擇不報或者以不及時報，而對共和黨不利的新聞事件則大報特報、放大報、吹毛求疵報，還有在國際事件如以巴戰爭方面，只報以色列 受襲報復時對平民的傷害，而且以誇張的方式甚至將未經證實地予以報導，而對哈瑪斯襲擊以色列造成的平民傷害少報或不報，明顯的表現出反以色列立場。

其次則是怎麼報，就如BBC這次報導方式，經過剪接做假，以達到他們的政治目的，自然逐漸失去了公信力。加上業已興盛的自媒體及社交媒體，講真話的自媒體迅速占領了聽眾觀眾市場。

今天，人們樂見BBC兩高層辭職，社會普遍認為，這是西方左媒失去公信力的一個典型案例，是左媒走向衰敗的標誌性事件。人們期待BBC為造假付出應有的代價，更期待他們痛定思痛，吸取教訓，回歸新聞的專業容觀，當好社會第四權力的神聖職責。