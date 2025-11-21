高市涉台論 日欲強調在東亞地位

高市早苗近日以「台灣有事、日本 有事」的直白表述，震動日本政壇與區域輿論。這句話並非新說，而是日本自安倍政府或更長期以來已確立的國安邏輯，只是歷任政府通常不會如此明白說破，以維持足夠的戰略模糊與外交迴旋。高市此次公開宣示，使原本被包裹在外交語境中的底線突然浮上檯面。

要理解高市的時機選擇，就必須從APEC的美中互動看起。首先，川普 與習近平在場邊的「會外會」氣氛意外融洽，並預告下一次川習會 。對日本而言，這是一則高度敏感的訊號。日本長期擔心美中若重啟大國合作，在台灣議題上，日本可能被兩強排除於外；川普交易式外交的特性，更讓東京憂心「美中私下交換條件」。

在APEC場邊，高市隨即與台灣代表林信義的會面，是高度象徵性動作。其目的包括對中國示意日本仍與台灣保持政治互動、向美國示警台海議題不可被邊緣化、以及對日本國內展現挺台形象。然而三方反應卻未如她預期：台灣選擇審慎、美國保持沉默、中國也未立即反制，使高市進入第二階段操作。

回到日本後，高市選擇語氣升高、內容直白化，且刻意不模糊、不降溫。這已不僅是對台灣表態，而是在向區域各方宣告，日本是台海議題的不可排除當事者。

高市的核心目的在於防止美中在台海議題上進行雙邊處理。她的策略是提前放話，使台海問題從雙邊變成三邊，讓日本綁定其中，並在談判開始前提高成本、干擾美中政治空間，呈現出典型的盟友焦慮與前置干擾策略。設想高市預期的中國在此互動中的最大弱點：情緒化的民族主義反射；高市言論出來後，北京官方與網路輿論迅速激化，但忽略了川習會後可能開啟的外交窗口，也未察覺高市可能正利用北京的情緒反應擴大政治操作。北京在民族主義浪潮中深陷其中，反可能落入高市預設劇本，使日本得以包裝自己為「面對中國強硬的民主國家」，讓她和她的內閣在日本的右翼或傳統政治價值中重新獲得高度和定位。

至於美國，保持沉默並非不在意，而是一種策略。美國藉由不表態，觀察日本是否會繼續升高風險，避免打壞川習重啟交流的節奏，同時讓日本在此議題上單獨承擔成本，以提升美國在未來美中日三角談判中的議價能力。綜合來看，高市的動作不是單純的外交語言，而是一場精準操作的戰略卡位：選在美中升溫的敏感時刻強勢進場，用語言將日本綁進台海議題，使美中在未來談判中不得不考慮日本立場；同時利用北京的情緒反應強化自身正當性，也逼迫美國提高日本的權重。

高市說「台灣有事就是日本有事」，不僅在講台灣，更是在講「日本不能讓美中自行安排亞洲秩序」。更深一層看，中國因民族主義而做出的反應，削弱了自身的外交判斷，使其錯失在川習會後調整戰略的契機，這無疑是非常可惜的。至於台灣，當然是台灣沒事，東亞沒事，不讓自己成為別人的刀殂魚肉。

（本文取自11月22日聯合報民意論壇，作者為輔英科技大學教授）