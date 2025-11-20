我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

中國網貸暴力催收 值得反思

李袁木（北京市）
聽新聞
test
0:00 /0:00

最近一段時間，中國社會上出現了一個很值得關注的金融違法現象：暴力催收。

近幾年來，中國金融科技快速發展，互聯網金融消費高度普及，隨之而來的是無處不在的各種網貸廣告。這些網貸不同於傳統的銀行貸款，對工作、個人徵信情況等要求偏低，基本都是零擔保。很多沒有工作的人，特別是年輕人和大學生，在網貸平台上經過簡單的資料輸入和人臉識別，就能快速借到錢，具體放款機構一般是銀行、小額貸款公司等。

然而，借時容易還時難，特別是當下中國很多機構和企業都出現了降薪、裁員潮。隨著愈來愈多的人難以按時還款，網貸平台開始雇用大量的第三方催收公司，採用電話轟炸、簡訊騷擾、威脅恐嚇等手段催促負債人還款。如果效果不好，這些公司還會偽造律師函和法院文件，甚至竊取借款人的戶籍隱私和資訊，給負債人的親屬、朋友、同事、上司等發送騷擾資訊。

雖然貸款平台在中國金融監管加強、行業整頓後減少了很多，但保留下來的支付寶借唄、微粒貸、京東金融等大平台，常年位居各種維權熱線等投訴管道的前列，暴力催收、威脅恐嚇等違法行為層出不窮，也導致消費者與這些金融機構的對立不斷。

暴力催收嚴重侵犯消費者合法權益，更違反多條中國法律規定。相關數據顯示，當前中國有至少5000家小額貸款公司，催收公司超過3000家，催收人員數量在40萬左右。曾因暴力催收、隱性高利率及用戶信任危機陷入輿論漩渦的重慶度小滿小額貸，2024年淨利潤同比暴增逾300%，日賺235萬元人民幣。近日，更傳出累計放貸已達驚人的2萬億元人民幣！

很多人收到陌生來電推銷辦理貸款，宣稱貸款利息低、額度大、到帳快等。他們往往透過違法手段搜集公民電話號碼和其他隱私資訊，然後肆無忌憚地騷擾、推銷。一方面，貸款廣告和推銷的消費陷阱無處不在，平台為了盈利不顧金融風險盲目放款；另一方面，負債人逾期後，平台又缺乏人文關懷，暴力催收。金融科技的發展本來是要為公民提供便捷高效的金融服務，但現在放款機構及催收公司卻反其道而行之，不斷踐踏社會及法律底線。

這些醜陋行徑折射出兩個問題：一是金融監管力度不夠，執法機構亟需適應科技的快速發展和違法行為的新特點；二是金融行業生態不健全，銀行借款門檻過高，網貸門檻又過低，鋪天蓋地的貸款廣告和貸後管理的簡單粗暴，或許會對中國的金融生態造成難以估量的破壞。

欠錢還錢當然天經地義，但是誰沒有困難的時候？負債人也是人，當然也有受法律保護的權利。倘若金融機構真的能以人為本，不觸碰法律紅線，耐心給負債人提供度過難關的可行方案，相信很多債務能協商解決，整個金融生態能一片清朗開明，整個社會自然也會和諧安寧。

（本文取自11月21日聯合報民意論壇，作者為媒體工作者）

貸款 人臉識別 支付寶

上一則

兩岸一中是什麼 坐下來談

下一則

華府成為「台灣病」的催化劑？

延伸閱讀

紐約市府鼓勵舉報非法倒垃圾 最高獎勵2000元

紐約市府鼓勵舉報非法倒垃圾 最高獎勵2000元
香港、深圳聯手 6行動打造全球金融科技中心

香港、深圳聯手 6行動打造全球金融科技中心
參與非法募捐 亞當斯前親信獲緩刑

參與非法募捐 亞當斯前親信獲緩刑
發現未獲許可貨物 伊朗查扣1艘波斯灣油輪

發現未獲許可貨物 伊朗查扣1艘波斯灣油輪

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／前哈佛校長深捲艾案粉紅、高市有說錯話？

2025-11-19 14:23
國會重啟當天做的第一件事，是民主黨公布艾普斯坦電郵文件，再次暗示川普總統涉案。圖為艾普斯坦(左)與其女友麥斯威爾。(美聯社資料照)

社論／政府重啟後 眾院竟先吵艾普斯坦案

2025-11-15 16:15

美國政治正處於巨變的關頭

2025-11-14 01:00

Nvidia財報公布 能穩定股市？

2025-11-17 01:00

川普「立儲」 民主黨啟動世代交替

2025-11-18 01:00

川普50年期房貸將扼殺美國夢

2025-11-16 01:00

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」