中國網貸暴力催收 值得反思

最近一段時間，中國社會上出現了一個很值得關注的金融違法現象：暴力催收。

近幾年來，中國金融科技快速發展，互聯網金融消費高度普及，隨之而來的是無處不在的各種網貸廣告。這些網貸不同於傳統的銀行貸款 ，對工作、個人徵信情況等要求偏低，基本都是零擔保。很多沒有工作的人，特別是年輕人和大學生，在網貸平台上經過簡單的資料輸入和人臉識別 ，就能快速借到錢，具體放款機構一般是銀行、小額貸款公司等。

然而，借時容易還時難，特別是當下中國很多機構和企業都出現了降薪、裁員潮。隨著愈來愈多的人難以按時還款，網貸平台開始雇用大量的第三方催收公司，採用電話轟炸、簡訊騷擾、威脅恐嚇等手段催促負債人還款。如果效果不好，這些公司還會偽造律師函和法院文件，甚至竊取借款人的戶籍隱私和資訊，給負債人的親屬、朋友、同事、上司等發送騷擾資訊。

雖然貸款平台在中國金融監管加強、行業整頓後減少了很多，但保留下來的支付寶 借唄、微粒貸、京東金融等大平台，常年位居各種維權熱線等投訴管道的前列，暴力催收、威脅恐嚇等違法行為層出不窮，也導致消費者與這些金融機構的對立不斷。

暴力催收嚴重侵犯消費者合法權益，更違反多條中國法律規定。相關數據顯示，當前中國有至少5000家小額貸款公司，催收公司超過3000家，催收人員數量在40萬左右。曾因暴力催收、隱性高利率及用戶信任危機陷入輿論漩渦的重慶度小滿小額貸，2024年淨利潤同比暴增逾300%，日賺235萬元人民幣。近日，更傳出累計放貸已達驚人的2萬億元人民幣！

很多人收到陌生來電推銷辦理貸款，宣稱貸款利息低、額度大、到帳快等。他們往往透過違法手段搜集公民電話號碼和其他隱私資訊，然後肆無忌憚地騷擾、推銷。一方面，貸款廣告和推銷的消費陷阱無處不在，平台為了盈利不顧金融風險盲目放款；另一方面，負債人逾期後，平台又缺乏人文關懷，暴力催收。金融科技的發展本來是要為公民提供便捷高效的金融服務，但現在放款機構及催收公司卻反其道而行之，不斷踐踏社會及法律底線。

這些醜陋行徑折射出兩個問題：一是金融監管力度不夠，執法機構亟需適應科技的快速發展和違法行為的新特點；二是金融行業生態不健全，銀行借款門檻過高，網貸門檻又過低，鋪天蓋地的貸款廣告和貸後管理的簡單粗暴，或許會對中國的金融生態造成難以估量的破壞。

欠錢還錢當然天經地義，但是誰沒有困難的時候？負債人也是人，當然也有受法律保護的權利。倘若金融機構真的能以人為本，不觸碰法律紅線，耐心給負債人提供度過難關的可行方案，相信很多債務能協商解決，整個金融生態能一片清朗開明，整個社會自然也會和諧安寧。

（本文取自11月21日聯合報民意論壇，作者為媒體工作者）