移民問題未解 傷美國社會

30多年前，九七大限臨頭，又要準備逃難了。在香港跑到花園道美國駐港領事館申請移民簽證。特別留意有項「納粹和共產黨員」不得入境的移民規定。申請表格上聲明自己年青時曾加入共青團，60年代向所在工作單位申請辭職時順便也把團退了，以示清白。

雷根總統任上親自訪問中國，老布希曾任職美中聯絡處主任，有良好中國人脈。柯林頓民主黨也表達對中國友好態度，到小布希時放中國入世貿（WTO)，讓中共經濟得到空前的發展 。拜改革開放所賜，中國人開始大量移民美國，除非在入境時發現電腦中存有本人軍裝照片，證明是解放軍一員才被驅離，其他許多身分特殊的人因而得以入境，大大改變華人移民政治結構，他們置身大學、僑民社團、同鄉會、學生會、學術專業團體和智庫基金會中，逐漸對美國政治社會經濟各方面作出重大影響。

拜登政府時代，美國南方邊境門戶大開，不同身分的外國人經由拉美來到墨西哥，趁著川普邊界圍牆停工，大批非法移民 由墨西哥如潮水般湧入美國，包括不少迂迴半個地球前來的各種身分中國人。加州 當局採取來者不拒政策，為非法入境人士大開綠燈，全國非法移民高達千萬之眾，其中夾雜有南美毒梟和罪犯分子。身分特殊而又敏感的中國人士亦隨之而入，暗中潛入在美國組成中共第五縱隊。

非法入境者抵達美國後得到生活照顧，安排居所，發放生活津貼，讓他們考駕照，最後還找到機會轉身成為有投票權的選民。加州民主黨選民數目由此而大增，加上又大力推行通訊投票 ，出現了許多弄虛作假的選民。今年加州11月4日舉行的50號提案投票，筆者前往投票站投票，無需查ID核實身分便輕易取得選票，莊嚴的投票變得有點兒戲。

有了合法居留居身分，便可以取到白卡和低收入和糧食補助，又有特別為他們而設歐巴馬醫保，也大大增加聯邦政府和州政府的支出。

美國內政因此出現許多抗爭和矛盾，社會治安趨嚴峻，哈馬斯反猶太行動日增，大學裏政治分化，學校學生會帶濃厚反美色彩，仇富仇美情緒日趨嚴重，美國陷入分化和不安，令共產主義者曼達拉有機可乘當選紐約市長。

川普政府執行強烈遣返非法移民的政策，ICE採取各種方法去捉拿非法移民，在加州和紐約等民主黨執政的州分引起強烈的抗爭。如果非法移民問題不解決，社會分裂，黨派之爭無日無之，社會治安受到破壞，後患無窮。