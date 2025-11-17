我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擁2026世界盃門票者「優先簽證面談」川普：確保輕鬆入境

重提台灣搶走晶片生意 川普：這很可恥

中對台「長臂管轄」 賴清德總統只會甩鍋

彭士剛（屏東市）
聽新聞
test
0:00 /0:00

賴清德總統昨日出席國家檔案館開幕典禮，被問及立委沈伯洋遭大陸以「分裂國家罪」立案調查一事強調，請立法院長韓國瑜聲援沈伯洋並非政治操作，而是捍衛國會尊嚴與維護言論自由。對於韓批評「自己生病、叫別人吃藥」，並以「桌子四隻腳」比喻台灣安全「已斷了三隻腳」，賴總統回應，真正削弱台灣安全的是對岸，不是台灣內部；還稱台灣內部雖屬不同政黨競爭，但對外必須團結一致，不該替侵略者找藉口。

從賴總統回應就能看出，他的台獨執念已是「病入膏肓」，韓院長的苦口婆心簡直是對牛彈琴。賴總統把中華民國憲法當作「災難」，偏執走「務實台獨」路線，堅持「新兩國論」並稱大陸為「境外敵對勢力」，為搞綠色獨裁支持大罷免，發表「團結國家十講」鞏固深綠同溫層。除了扭曲國家歷史、傳播台獨史觀，還稱政敵是要打掉的「雜質」，大罷免慘敗正是賴總統踐踏國人底線的後果。

面對複雜的兩岸關係，賴總統膚淺的認知更是災難；他曾表示自己擔任總統，兩岸發生戰爭機率是最低的，又說維持台海和平是他最重要的使命；結果其上任一年多來，中共對台的侵擾行動日益頻繁，台方安全空間不斷被壓縮，國防預算屢創新高，卻尚有超過200億美元的美國軍購未交貨。如今中共欲對台方「長臂管轄」，連國會議員都無法倖免，賴總統除了譴責中共、情勒在野黨附和其論調外，有任何妥適的應對之策嗎？

面對中共威脅，朝野團結一致對外是全民共識，國民黨主席鄭麗文也說「覆巢之下無完卵，把中華民國毀了對誰都沒有好處」。但九年多來兩岸無法對話，正因民進黨政府拒絕九二共識，失去與大陸對話的基礎，甚且拋出「新兩國論」，這才是兩岸局勢緊張的根源。如今賴總統竟指控在野黨「不該替侵略者找藉口」，不啻廉價的貼標籤、撇責任。

回顧前總統馬英九執政時期，台方站穩中華民國憲法立場，以九二共識為基礎與中共交流對話、實現台海和平穩定；如今賴總統卻死抱台獨神主牌不放，導致台海局勢動盪不安。一味操作反中抗中，兩岸敵意螺旋逐步升高，但在雙方實力差距日益擴大之下，最後受苦的還是平民百姓。

賴總統個人的台獨信仰應受尊重，但也請總統理解多數國人期盼生活和平安定。依據中華民國憲法與對岸開展對話交流，是解開當前兩岸僵局的不二法門，堅持中華民國憲法，就是捍衛主權與自由民主制度；切莫因台獨信仰而摒棄憲法、使和平之門牢牢緊閉。奉勸賴總統別一味推卸責任，察納雅言、回頭是岸，才是元首應有的擔當。

（本文取自11月18日聯合報民意論壇，作者為文字工作者）

中華民國 中共 罷免

上一則

高市「台灣有事」言論掀波…中日對峙 3種可能情境

延伸閱讀

沈伯洋：不屈服於中國抓捕 持續出國反擊威脅

沈伯洋：不屈服於中國抓捕 持續出國反擊威脅
批沈伯洋剝奪中配參政權 羅智強嗆：別怪別人怎麼對你

批沈伯洋剝奪中配參政權 羅智強嗆：別怪別人怎麼對你
中國通緝沈伯洋 美國務院批破壞兩岸現狀 威脅言論自由

中國通緝沈伯洋 美國務院批破壞兩岸現狀 威脅言論自由
羅智強批沈伯洋提案剝奪陸配參政權 嗆綠提案保護反對到底

羅智強批沈伯洋提案剝奪陸配參政權 嗆綠提案保護反對到底

熱門新聞

一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／政府還會關門嗎？重提艾普斯坦案、BBC干擾美大選？

2025-11-12 14:26
國會重啟當天做的第一件事，是民主黨公布艾普斯坦電郵文件，再次暗示川普總統涉案。圖為艾普斯坦(左)與其女友麥斯威爾。(美聯社資料照)

社論／政府重啟後 眾院竟先吵艾普斯坦案

2025-11-15 16:15

美國政治正處於巨變的關頭

2025-11-14 01:00

川普執政 像大清慈禧掌權？

2025-11-11 01:00

美中休戰未有協議 到底誰贏得多？

2025-11-12 01:00

川普50年期房貸將扼殺美國夢

2025-11-16 01:00

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄

靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄
房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區

房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳