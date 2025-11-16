我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約公寓管理員與包裹賊衝突亡？案情反轉 警釋放嫌犯

非川普說了算 貝森特：普發2000元關稅紅利須立法 成本恐逾6000億

回歸憲法定位 解決兩岸紛擾

戴東清（嘉縣大林）

近年來台海緊張局勢持續升溫，兩岸關係的對立已從政治層面延伸至文化、人權乃至言論自由領域；尤其中共近期針對立委沈伯洋、網紅「八炯」、「閩南狼」等人涉及所謂「從事分裂國家活動」，立案調查或發布懸賞追捕。此種針對個人的「懲戒模式」，顯示北京已將輿論戰、法律戰從政府層級擴展到民間言論，這不僅加劇台灣社會內部反感，也凸顯回歸憲法定位的重要性。

首先，中華民國憲法將兩岸定位為一國兩區（台灣地區與大陸地區），此一設計既規範兩岸分治的現實，又保留未來和平協商的可能性，也為政府制定政策提供法律基礎。透過此憲法架構，台灣才得以制定台灣地區與大陸地區人民關係條例，用於處理人民往來、財產繼承、涉外事務等問題。因此維持憲法定位才能確保台灣在面對威脅時，有清楚法源與政治論述支持。

其次，回歸憲法定位有助於維持台灣內部對於兩岸政策的最低共識。台灣政黨對兩岸主權、統獨方向始終存在爭議，以憲法的定位作為共同框架，既能容納現狀支持者，也能保障未來選擇的彈性。若任由特定政黨或個人意識形態凌駕法律規範，往往導致內部分歧，無法形成對外的一致立場。當中共對特定台灣人士進行點名制裁，台灣政府與社會內部最需要的正是基於法制的團結。

第三，回歸憲法定位並不意味著放棄民主價值或向中共讓步。許多被中共制裁的台灣人士，具有支持台灣主體意識的共同點；在民主社會，民眾擁有言論自由，政府有責任捍衛公民不因意見而受懲，憲法即是保障此種自由的根本。若憲法框架遭否定，不僅民主自由將受損，也將失去對抗威權壓力的最終防線。

最後，當前台灣周邊情勢變遷快速，中共一方面展現武力威脅，一方面透過懲戒個人、操控資訊來干預台灣社會，「複合式脅迫」正挑戰台灣社會。回到憲法定位，使台灣對內能凝聚民主體制正當性，對外能回應國際社會疑慮。以憲法為依據，台灣才能確保國際支持，不致陷入無謂的對抗與內耗。

綜言之，兩岸問題絕非僅靠口號或情緒動員得以解決，而需要以法律與制度來回應。回歸憲法定位並非保守退縮，而是建立在民主法治上的理性務實選擇；它既能抵禦外來威權干預，也能引導國內政治回歸正常制度競爭。唯有如此，台灣才能在緊張局勢中維持自主與自由，既不挑釁也不退縮。

（本文取自11月17日聯合報民意論壇，作者為南華大學國際事務與企業學系教授）

中共 中華民國 沈伯洋

上一則

單純喊話？中共對台威懾邏輯

延伸閱讀

批沈伯洋剝奪中配參政權 羅智強嗆：別怪別人怎麼對你

批沈伯洋剝奪中配參政權 羅智強嗆：別怪別人怎麼對你
中國通緝沈伯洋 美國務院批破壞兩岸現狀 威脅言論自由

中國通緝沈伯洋 美國務院批破壞兩岸現狀 威脅言論自由
羅智強批沈伯洋提案剝奪陸配參政權 嗆綠提案保護反對到底

羅智強批沈伯洋提案剝奪陸配參政權 嗆綠提案保護反對到底
北京通緝綠委沈伯洋 美國務院：破壞兩岸現狀

北京通緝綠委沈伯洋 美國務院：破壞兩岸現狀

熱門新聞

一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／政府還會關門嗎？重提艾普斯坦案、BBC干擾美大選？

2025-11-12 14:26
國會重啟當天做的第一件事，是民主黨公布艾普斯坦電郵文件，再次暗示川普總統涉案。圖為艾普斯坦(左)與其女友麥斯威爾。(美聯社資料照)

社論／政府重啟後 眾院竟先吵艾普斯坦案

2025-11-15 16:15

美國政治正處於巨變的關頭

2025-11-14 01:00

川普執政 像大清慈禧掌權？

2025-11-11 01:00

美經濟股市 正處於關鍵變化時刻

2025-11-10 01:00

美中休戰未有協議 到底誰贏得多？

2025-11-12 01:00

超人氣

更多 >
3生肖11月下旬霉運盡散 屬豬橫財上門、他靠貴人突破困局

3生肖11月下旬霉運盡散 屬豬橫財上門、他靠貴人突破困局
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
經典小點心回歸好市多 雙拼口味只要10美元

經典小點心回歸好市多 雙拼口味只要10美元
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭