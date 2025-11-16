回歸憲法定位 解決兩岸紛擾

近年來台海緊張局勢持續升溫，兩岸關係的對立已從政治層面延伸至文化、人權乃至言論自由領域；尤其中共 近期針對立委沈伯洋 、網紅「八炯」、「閩南狼」等人涉及所謂「從事分裂國家活動」，立案調查或發布懸賞追捕。此種針對個人的「懲戒模式」，顯示北京已將輿論戰、法律戰從政府層級擴展到民間言論，這不僅加劇台灣社會內部反感，也凸顯回歸憲法定位的重要性。

首先，中華民國 憲法將兩岸定位為一國兩區（台灣地區與大陸地區），此一設計既規範兩岸分治的現實，又保留未來和平協商的可能性，也為政府制定政策提供法律基礎。透過此憲法架構，台灣才得以制定台灣地區與大陸地區人民關係條例，用於處理人民往來、財產繼承、涉外事務等問題。因此維持憲法定位才能確保台灣在面對威脅時，有清楚法源與政治論述支持。

其次，回歸憲法定位有助於維持台灣內部對於兩岸政策的最低共識。台灣政黨對兩岸主權、統獨方向始終存在爭議，以憲法的定位作為共同框架，既能容納現狀支持者，也能保障未來選擇的彈性。若任由特定政黨或個人意識形態凌駕法律規範，往往導致內部分歧，無法形成對外的一致立場。當中共對特定台灣人士進行點名制裁，台灣政府與社會內部最需要的正是基於法制的團結。

第三，回歸憲法定位並不意味著放棄民主價值或向中共讓步。許多被中共制裁的台灣人士，具有支持台灣主體意識的共同點；在民主社會，民眾擁有言論自由，政府有責任捍衛公民不因意見而受懲，憲法即是保障此種自由的根本。若憲法框架遭否定，不僅民主自由將受損，也將失去對抗威權壓力的最終防線。

最後，當前台灣周邊情勢變遷快速，中共一方面展現武力威脅，一方面透過懲戒個人、操控資訊來干預台灣社會，「複合式脅迫」正挑戰台灣社會。回到憲法定位，使台灣對內能凝聚民主體制正當性，對外能回應國際社會疑慮。以憲法為依據，台灣才能確保國際支持，不致陷入無謂的對抗與內耗。

綜言之，兩岸問題絕非僅靠口號或情緒動員得以解決，而需要以法律與制度來回應。回歸憲法定位並非保守退縮，而是建立在民主法治上的理性務實選擇；它既能抵禦外來威權干預，也能引導國內政治回歸正常制度競爭。唯有如此，台灣才能在緊張局勢中維持自主與自由，既不挑釁也不退縮。

（本文取自11月17日聯合報民意論壇，作者為南華大學國際事務與企業學系教授）