台電電力供需報告 不能睜眼說瞎話

李敏（新竹市）
近日台北市翡翠水庫管理局表示，將向台電公司收取耗水補償費。翡翠水庫與翡翠水庫發電廠均為台北市所有，1987年商轉，由台電公司負責運轉，歷年平均發電量2億3000餘萬度，每度電1.72元賣給台電，這樣的模式已經進行多年，毫無爭議。現在出了什麼問題？

翡翠水庫主要的用途為民生供水，供水時「順便」發電，一魚兩吃，寶貴的水資源得以充分的利用。但近年台灣電力系統供電能力不足，在緊急狀況下，即使翡翠水庫不供水，台電也得啟動水輪機發電，彌補供電缺口。發電後的水直接排到下游，明顯的浪費了水資源，也影響翡翠水庫管理局收入，要求台電公司補償每立方公尺3元的損失。翡翠水庫管理局的要求是否合理，見仁見智。

水是非常珍貴的資源，為什麼不能有充分的發揮？答案很簡單，台灣電力系統供電能力不足，在翡翠水庫不供水的狀況下，也要啟動供電，度過限電的難關。

台灣錯誤的能源政策，已讓台灣的電力系統陷入泥淖，要採用各種非常態或者說違反常理的方法，維持系統的穩定，例如降頻降壓供電、降低負載。這樣做台電沒有額外的支出，但不合規格的電力，可能會對電力公司與電力使用者的設備造成損害，成本無法估算。

需量反應，也就是台電公司付錢向用電大戶買回用電權力，用電大戶在特定的時間內減少用電，台電以每度電計價補償。台電會事先招標，投標者提出額度與單價，台電由單價低的開始，累積到台電需要的額度。供電能力缺口愈大時，台電要採購更多的需量，單價也會愈高。台電每日採購的需量，可以反映出台電目前系統供電能力不足的狀況，即使立法委員們要求，台電一直不提供詳細的數字。

可停電力，台電會與用電大戶簽約，若有需要，台電可以停止供電，用電大戶的日常電費可享有折扣。情義相挺，台電會在供電吃緊時，要求大型製造業啟動緊急柴油發電機供電，減少台灣公司電網的負載。台灣電力系統的供電能力是否充足，相信能源署與台電公司都心知肚明，不但不能明說，還得在新聞媒體與官方文件中「睜眼說瞎話」。

2024年度全台電力資源供需報告，如預期的誓言台灣電力供應無虞。但魔鬼藏在細節裡，供電的充裕是有前提的！今年至2034年，要新建24部燃氣機組，這些機組都能在規畫的時間商轉嗎？扣除除役的燃氣機組，台灣政府有多少把握可以在2034年前完成足夠的天然氣接收站供氣？關鍵報告中的關鍵資訊，執筆人連掰都掰不出來。

基於國家能源供應的安全、發電成本的穩定、以及碳排與空汙的減少，台灣必須繼續使用核能發電。8月「核三延役」公投的結果，贊成的高達74%，說明了台灣人民的期待。執政黨至今未宣布核電廠延役，企圖以發展小型模組化反應器來搪塞民意。

以目前發展的現況，小型模組化反應器在台灣的商轉，可能要到2032年以後，緩不濟急。目前當務之急為積極推動核三廠與核二廠延役，搭配規畫的天然氣電力，可以確保台灣有足夠的可調度電力供業者使用，降低缺電限電的風險，提升半導體製造業與人工智慧產業投資台灣的信心。

（本文取自11月14日聯合報民意論壇，作者為清華大學退休教授）

