英雄化共諜 綠始作俑者「轉型正義」成矛盾雙標

吳榮鎭（屏縣鹽埔）
國民黨主席鄭麗文參加「白色恐怖政治受難者秋祭」，綠營批評鄭麗文「向共諜致意、接受中共史觀、配合統戰」。問題在於，在白色恐怖歷史詮釋上，民進黨自己長年充滿矛盾與雙重標準、將過去被國民黨政府處決的共黨分子英雄化，早已失去批評他人的資格。

「白色恐怖」確實是台灣歷史上沉痛的一頁，許多人因政治立場而受迫害，應予平反與紀念。然而，民進黨執政後推動的「轉型正義」，卻刻意偏離人權普世原則，變成政治操作工具。最明顯的例子，就是陳寶倉、朱諶之、聶曦迄今仍列名國家人權博物館的「人權紀念碑」，提供民眾追思緬懷。問題是，這些人就是實際從事顛覆中華民國活動的共諜。

民進黨為了鬥垮國民黨，在「轉型正義」大旗下把共諜視為民主烈士，因此共諜也能成為人權象徵。如此不僅立場矛盾，亦彰顯民進黨在歷史詮釋上的無知。既然民進黨意欲歌頌白色恐怖，又有何立場批評鄭麗文？

民進黨對台灣人民進行歷史認知戰，以長期壟斷白色恐怖話語權的策略，把受害者記憶包裝成它自身的道德資產。凡與國民黨有關者即被視為加害者；凡與民進黨意識形態相近者，即使曾沾染左翼紅色，也可描繪為受難英雄。這種態度早已讓「轉型正義」變成自己判斷的正義，歷史記憶淪為政黨鬥爭工具。

鄭麗文身為國民黨主席，參加白色恐怖政治受難者秋祭，她要表達的正是希望「超越藍綠、共同反省國家暴力」的誠意。她未否認威權錯誤，也未替任何政黨開脫；若民進黨真相信人權普世價值，就不應用意識形態區分「誰有資格哀悼」。以政治立場判定誰能悼念受害者，並非真心為了人權，而是為一己之私壟斷道德制高點，將白色恐怖納入民進黨私產。

人權的核心在於不分立場，每個人都應免於國家暴力，民進黨別以為只有自己才有資格談人權。「轉型正義」的目的是和解與反省，而非畫分敵我，變成政治惡鬥的工具。鄭麗文出席白色恐怖秋祭，的確促使更多國人思考那段歷史的教訓，理應受到尊重而非被貼上政治標籤。民進黨長期把白色恐怖當成政治禁臠，卻模糊歷史是非，只會使「轉型正義」成為政治謊言。

（本文取自11月11日聯合報民意論壇，作者為大學教師）

