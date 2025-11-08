我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

詐團洗錢曝台金融破口

蕭國振（新北市）
聽新聞
test
0:00 /0:00

近期太子集團因涉嫌跨境詐騙與洗錢轟動台灣政商界。檢調偵辦發現，該集團憑藉台北101據點，先以線上博弈平台名義吸金，再動用關係人在高級住宅「和平大苑」爆買11戶豪宅，並在美國持有超過12萬枚比特幣。金融犯罪的金流線索橫跨兩地，總金額高達45億元新台幣，震驚社會各界。

太子集團案揭示新型洗錢手法。先藉由海外購入虛擬資產，比特幣、NFT、去中心化金融平台（DeFi）混合多重技術，利用交叉鏈、混幣技術、P2P私下交易進行資金分流。再進一步將虛擬資產轉換為實體不動產或現金，透過貸款、空殼公司等方式漂白犯罪所得。案件細節顯示，集團帳戶分散、資金來源不明，檢調面臨追蹤失效挑戰。

虛擬資產能夠快速移轉，也可利用匿名特性逃避傳統金融監控。加密貨幣一旦通過層層「混合」即難以溯源，光是太子集團在美持有的比特幣市值就高達152億美元，遠超台灣金融單位監控能力。

2018年以來，台灣洗錢防制法雖將虛擬資產服務業者（VASP）、KYC（了解你的客戶）、CDD（客戶審查）、STR（可疑交易申報）納入規管，現實卻是監管難及NFT、DeFi、境外業者與匿名幣技術。部分業者利用技術漏洞避免留下交易紀錄，執法機構往往只能憑國外通報或大數據異常分析「事後補救」。

國際組織多次發布虛擬資產洗錢風險通報，強調跨國合作和即時資訊分享。尤其「旅行規則」要求虛擬資產轉移須記錄實際用戶身份資料，但目前台灣本地法規與機構整合仍難以全盤落實。太子集團案暴露現制的重大落差，有必要加速立法與科技強化，以及建立高強度的跨境監控合作。

此案更反映台灣金融產業被新興科技與國際犯罪結構衝擊。金管會、法務部對高額豪宅集中購買缺乏警覺，正如網評所言：「誰會在一個豪宅裡面買11戶？」在比特幣、NFT、Hybrid技術橫行的時代，金融消費者、投資人更需提高警覺，認識詐騙風險。

太子集團案徹底撼動政策底線，提醒台灣社會必須正視虛擬資產監管新挑戰。除需持續修法補強、納管DeFi、NFT等新平台，更應引進科技偵查工具、訓練專業單位、協調國際合作，才能「守住資金流的清白」，從「詐騙天堂」走向「金融安全島」。這不只關乎財經秩序，更直接影響國家形象與社會安全。

（本文取自11月9日聯合報民意論壇，作者為台灣警察專科學校兼任講師）

比特幣 NFT 詐騙

上一則

賴政府應展現用人唯才格局

下一則

桑伯格是英雄 還是玩偶？

延伸閱讀

中國商人涉新加坡洗錢案 英國沒收恐龍化石豪宅藝品

中國商人涉新加坡洗錢案 英國沒收恐龍化石豪宅藝品
理髮店招募洗錢 跨境詐逾500名長者 聖地牙哥19人被逮

理髮店招募洗錢 跨境詐逾500名長者 聖地牙哥19人被逮
台灣淪洗錢天堂...審查制度鬆散、人頭公司浮濫

台灣淪洗錢天堂...審查制度鬆散、人頭公司浮濫
南加詐騙組織專騙長者 500人上當失財4000萬

南加詐騙組織專騙長者 500人上當失財4000萬

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／紐約市長選舉 華人是否支持曼達尼？

2025-11-05 14:15

川普「移民清零」對美國是利是弊？

2025-11-06 01:00
曼達尼4日當選紐約市長後，最大政壇地震是資深民主黨掌門人、前眾議長裴洛西(圖)7日宣布退休，不再連任。(路透)

社論／民主黨地方選舉大勝 裴洛西卻引退

2025-11-08 11:41

誤踏地緣政治陷阱的黃仁勳

2025-11-07 01:00

AI晶片落後 北京自力更生相對艱困

2025-11-03 01:00
川普總統(中)在返美的空軍一號專機上舉行空中記者會，站在川普身邊、協助川普應答媒體的唯一官員是貿易代表葛里爾(左二)。(路透)

社論／川習會沒有解決此刻的美中戰略問題

2025-11-01 11:23

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？