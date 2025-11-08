詐團洗錢曝台金融破口

近期太子集團因涉嫌跨境詐騙 與洗錢轟動台灣政商界。檢調偵辦發現，該集團憑藉台北101據點，先以線上博弈平台名義吸金，再動用關係人在高級住宅「和平大苑」爆買11戶豪宅，並在美國持有超過12萬枚比特幣 。金融犯罪的金流線索橫跨兩地，總金額高達45億元新台幣，震驚社會各界。

太子集團案揭示新型洗錢手法。先藉由海外購入虛擬資產，比特幣、NFT 、去中心化金融平台（DeFi）混合多重技術，利用交叉鏈、混幣技術、P2P私下交易進行資金分流。再進一步將虛擬資產轉換為實體不動產或現金，透過貸款、空殼公司等方式漂白犯罪所得。案件細節顯示，集團帳戶分散、資金來源不明，檢調面臨追蹤失效挑戰。

虛擬資產能夠快速移轉，也可利用匿名特性逃避傳統金融監控。加密貨幣一旦通過層層「混合」即難以溯源，光是太子集團在美持有的比特幣市值就高達152億美元，遠超台灣金融單位監控能力。

2018年以來，台灣洗錢防制法雖將虛擬資產服務業者（VASP）、KYC（了解你的客戶）、CDD（客戶審查）、STR（可疑交易申報）納入規管，現實卻是監管難及NFT、DeFi、境外業者與匿名幣技術。部分業者利用技術漏洞避免留下交易紀錄，執法機構往往只能憑國外通報或大數據異常分析「事後補救」。

國際組織多次發布虛擬資產洗錢風險通報，強調跨國合作和即時資訊分享。尤其「旅行規則」要求虛擬資產轉移須記錄實際用戶身份資料，但目前台灣本地法規與機構整合仍難以全盤落實。太子集團案暴露現制的重大落差，有必要加速立法與科技強化，以及建立高強度的跨境監控合作。

此案更反映台灣金融產業被新興科技與國際犯罪結構衝擊。金管會、法務部對高額豪宅集中購買缺乏警覺，正如網評所言：「誰會在一個豪宅裡面買11戶？」在比特幣、NFT、Hybrid技術橫行的時代，金融消費者、投資人更需提高警覺，認識詐騙風險。

太子集團案徹底撼動政策底線，提醒台灣社會必須正視虛擬資產監管新挑戰。除需持續修法補強、納管DeFi、NFT等新平台，更應引進科技偵查工具、訓練專業單位、協調國際合作，才能「守住資金流的清白」，從「詐騙天堂」走向「金融安全島」。這不只關乎財經秩序，更直接影響國家形象與社會安全。

（本文取自11月9日聯合報民意論壇，作者為台灣警察專科學校兼任講師）