桑伯格是英雄 還是玩偶？

10月初，以色列逮捕一群以人道名義駕船進入加薩的170多名環保分子，並在幾天後驅逐回歐洲。其中有一名為桑伯格的女孩最為引人矚目。全世界主流媒體如CNN等，把她回到歐洲描述為受到「英雄般的歡迎」。

作為一個旁觀者，我實在有點好奇，她，桑伯格，一個1999年出生在瑞典斯德哥爾摩的的女孩，為什麼成為氣候議題萬眾矚目的核心人物？她憑什麼成為了「世界潮流」的代表者？

原來她八歲時接觸環保話題，從此對此話題著了迷。以後就一直熱中於氣候問題，以至於無心上學。顯然，她在並未具備對宇宙、地球氣候形成、變化的歷史與有關知識的年齡前，就認為地球氣候已到了最危險、即將走向整體毀滅的時刻，而人類就是罪魁禍首。

桑伯格11歲時被診斷出罹患阿斯伯格綜合症。這種病的特點是對某一件事特別著迷，以至不能自拔，屬於一種病態的癡迷，她的父母也是激進的左翼知識分子。她應在課室學習的時候，並沒有認真讀書，而是不斷參與氣候活動，期間她做出了一個異常的舉動——獨自一人舉個牌子在議會門口「抗議」——人稱「氣候罷課」者，還常躺在公路上抗議汽油車的通過。

經媒體廣泛傳播，她被奉為「氣候正義」的代表，還被提名競逐「諾貝爾和平獎」，成為氣候活動家和抗擊全球變暖的標誌性人物，還被「時代」雜誌評為2018年全球25位最具影響力的青少年之一。

瞭解媒體運作的人很清楚，她的被「神化」為「新一代的良心」的過程，背後都有資金支持，有組織有計畫的推動，最終成為新「偶像」。

這讓我產生了一系列的疑問。首先，8歲至16歲，並沒有系統環境知識訓練，充其量只是個綠色能源狂熱推崇者，對氣候的激進態度完全沒有說服力。確切說，她只是一個被操控的「玩偶」，一個患有阿斯伯格綜合症的病人。然而媒體不但故意忽略她的病態，反而把她的病態描述成驚世的「壯舉」，利用她作為其氣候議程的「棋子」，最後將她送上聯合國的講台。

顯然，桑伯格的出現是因為她被需要，一種激進的陳述需要，被相中為一種未被證實的敘事的典型。桑伯格，一個未諳世事，有性格缺陷的女孩，不是什麼英雄。可悲的是，她的「非常」舉動竟鼓動了幾百萬青年跟隨，最終把綠色環保敘事推到了絕對的高度。

正常人都知道地球環境的變化是由許多因素決定的，人的活動只是其中一個不確定的條件，但不是決定性條件。把並未確定的假設作為制定人類的決策依據，顯然是不妥的、甚至是有害的。最近，熱中於環境議題且付出了巨大資金的富翁比爾蓋茲的也認識到了這點，公開表態過去的認知偏頗。

榜樣的力量是無窮的，如果一個建立在虛假敘事、甚至把病態捧為英雄壯舉的榜樣，其蠱惑的力量也很巨大。這就需要個人要不輕信，有邏輯思維，對任何事情都要問一個為什麼。

加薩 諾貝爾 瑞典

詐團洗錢曝台金融破口

AI加劇貧富差距 助攻曼達尼出線

