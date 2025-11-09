川習會「穩定」下暗流 中美對立未解

釜山川習會 落幕後，輿論一如既往地出現了南轅北轍的解讀。中國方面強調中美關係出現「穩定」跡象，習近平提出「穩定中美關係、穩定世界經濟」的願景，認為雙方進入理性競爭與對話的新階段；而美國輿論則普遍稱川普 「大獲全勝」，甚至自評為「12分外交」。兩種敘事的並存，恰恰折射出中美關係的複雜現實：表面和緩，實則緊張，所謂「穩定」，更像是暫時的戰術性停火。

從結構上看，中美之間的戰略互信並未恢復，反而在關鍵領域持續惡化。川習會結束後，美國財政部長貝森特隨即放話，若中國繼續「操控稀土」，美方將提高關稅 。這種語帶威脅的表態說明，雙方之間的信任機制依舊脆弱。

近年來，美國對中國的政策，從「合作競爭」轉向「防禦性脫鉤」，半導體、人工智慧、高端製造等領域的封鎖層層疊加。川普回歸後，更加劇了這種「戰略性脫鉤」的趨勢。中美之間的穩定，不是建立在互信之上，而是出於相互警惕的權宜之計。

與此同時，美國在地緣政治層面的圍堵戰略並未有任何鬆動。從歐巴馬的「亞太再平衡」，到川普提出「印太戰略」，美國的戰略主線始終清晰——通過強化同盟體系與地緣布局遏制中國在亞太的影響力與戰略縱深。

如今，美、日、菲、澳、台的軍事協作越加密切。美國在日本部署中程導彈系統，在菲律賓恢復多個基地使用，在澳洲深化AUKUS核潛艇合作，並不斷加強與台灣的軍事往來。這些舉措正在將「第一島鏈」演變為一個事實上的「亞洲小北約」。

從地緣格局看，美國此舉意在構建一個多層防線：用盟友包圍中國，用經濟脫鉤削弱中國，用科技封鎖延緩中國的崛起。川習會表面的友好，並未改變這一根本方向。

川普提高關稅的舉措，同樣不僅是貿易議題，更是戰略手段。根據美國貿易代表辦公室的資料，川普上任後，美國對中國的平均關稅水準從3%提升20%以上。川習會雖然降低10%，實際關稅達47%，仍然維持40年來最高水準。表面上這是「糾正貿易不平衡」，實質上是通過關稅壁壘削弱中國製造業競爭力，並為美國國內產業「去中國化」贏得時間。川普深知美國內部製造業難以迅速復興，但他更看重的是拖慢中國經濟發展的步伐。換句話說，關稅不僅是財政工具，而是新的戰略武器。

更敏感的話題來自台灣問題。川習會前夕，川普在接受媒體採訪時表示「台灣就是台灣」。這句看似模糊的表述，實則暗藏戰略意圖。有人認為川普可能在為與中國的後續談判預留「交易空間」，但從他的政治風格與長期戰略邏輯來看，這種解讀過於天真。

川普深知台灣是美國印太戰略的支點，是第一島鏈的核心。一旦放棄台灣，美國在亞太的戰略布局將失去平衡。對他而言，「台灣牌」是必須牢牢握在手中的槓桿，而非可以交易的籌碼。

在全球層面，美國的外交動作同樣處處指向「反制中國」。從對伊朗核設施的空襲，到阿拉斯加「川普—普亭會」暗示的「聯俄抗中」，再到對北韓的試探性接觸，美國正在系統地削弱中國在中東、歐亞大陸與東北亞的影響力。尤其是對伊朗的軍事打擊，破壞了中國在中東的能源與地緣布局；而與俄羅斯的戰術性修復關係，則是重現冷戰時期「以俄制中」的操作。可以說，美國正在嘗試通過重組全球外交網路，從中國最親近的夥伴入手，分解潛在的「非西方聯盟」。

表面上，釜山川習會讓中美關係回到對話軌道，但實質上，兩國之間的博弈正進入更加複雜的階段。所謂「穩定」，並非競爭的終結，而是競爭的新形式。正如哈佛教授艾利森在「注定一戰？」中所指出的，「修昔底德陷阱」並非命中注定，大國間的誤判往往源自彼此的不信任與恐懼。今天的中美關係，正處於這種危險的心理臨界點。

雙方都明白衝突的代價，卻都不願在競爭中退讓。中國強調「合作共贏」，美國強調「去風險化」；一個希望穩定國際秩序，一個試圖重塑國際秩序。這種結構性張力，注定使得「穩定」只是階段性的。

因此，釜山川習會帶來的平靜，也許只是暴風雨前的短暫寧靜。中美關係的未來，不是回到舊有的合作框架，而是進入一場長期的、制度與戰略層面的較量。真正的挑戰，不在於誰贏得了一次會晤，而在於兩國能否在競爭中找到避免衝突的智慧與邊界。