學新加坡嚴懲 讓詐團笑不出

太爽了吧！太子集團在台灣海內外詐騙45億(台幣，下同，約1.4億美元)在台聘用的女助理僅15萬交保，離開北檢時甚至面帶微笑；儘管北檢回應「檢察官是依涉案情節輕重、資力等因素決定強制處分結果」，仍引起網友議論，諷刺「哪邊可以應徵詐騙集團 」？難怪太子詐騙集團在台灣9年沒出事。

預防被害者「自願轉帳」是關鍵，在許多詐騙案中，被害人仍相信自己在合法操作，因此單靠警告不足。據報導，新加坡 警政署設有反詐騙指揮部與反詐騙中心，透過與銀行、通訊業者、跨國執法機構合作，對可疑帳戶、SIM卡、VoIP閘道器等通信／資金基礎設施進行追蹤和凍結。

新加坡政府也有新措施：警方可向銀行發出「限制令」，對可能繼續被害人轉帳至詐騙集團的帳戶實施限制。舉例來說，成立了「FRONTIER+」反詐騙跨境聯，透過該網路，破獲多個跨國詐騙集團、凍結數10萬個帳戶、回收資金。

新加坡既打「操作面」，也打「資金流動／工具提供面」，只因詐騙已成為新加坡最常見的犯罪類型之一。近日新加坡國會三讀通過「刑事法（雜項修正）法案」，規定對於詐騙集團成員可施以6至24下鞭刑，對於提供SIM卡、國民ID憑證、銀行帳戶等工具給詐騙集團的人，也可視情況處以最高12下體罰。

總之，對這些無恥的詐騙集團，只有立法嚴懲，才可立竿見影，不要再鄉愿了。

（本文取自11月7日聯合報民意論壇，作者為大學教授）