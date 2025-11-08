我的頻道

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

鄭麗文的勝出與挑戰

張勝雄╱亞凱迪亞
中國國民黨在10月18日選出第12任黨主席鄭麗文。她以6萬5122票，超過半數當選。

鄭麗文1969年生於雲林，但在台南眷村長大，台大法律系畢業，曾參與野百合學運，後留學美國，得費城天普大學法學碩士，又到英國得到劍橋大學國際關糸碩士。曾任民進黨國大代表及國民黨立法委員，國民黨及行政院發言人。鄭在1988年加入民進黨，2000年脫黨，在2002年加入國民黨，2005年隨連戰訪問大陸。過去幾年積極參與地方選舉，曾幫助韓國瑜選上高雄市長，盧秀燕選上台中市長。

由此可見鄭麗文對政治一直都有濃厚的興趣及參與，可以說鄭的血裡充滿政治細胞。

今年國民黨改選黨主席，她率先登記。經過二個月的基層拜訪，和老黨員溝通，終於過關斬將，贏得選舉。

鄭麗文最大的特點是頭腦清晰，思考符合邏輯，敢言敢當，而且目標正確。在為台灣及其2300萬人民的福祉上，闡述對於大陸的政策。強調必須善用大陸資源，要把對方當成朋友，而不是敵人，最終目的是兩岸共存共榮。

對美國老大哥，她也認為應當固守台灣及其人民的福祉，不能讓他人予取予求，或做他人的棋子。

鄭當選後，馬上到立法院拜訪傅崐萁總召及國民黨團，表示對他們的支持。

鄭麗文宣布李乾龍為副主席兼秘書長，李對黨務非常熟悉。也任命季麟連為副主席。季和軍系黨員關係很好，目的是穩住黨內陣腳。

然而，鄭麗文前面的路還有很多的困難必須克服。地方，中央及總統選舉都將在兩年內發生。如果以自主，和平，穩定及繁榮為主軸，預期事有可為。

國民黨 鄭麗文 民進黨

